Vite al limite e poi: David e Syreeta oggi dopo la puntata

In Vite al Limite e Poi è stato possibile conoscere come stanno oggi David Nelson e Syreeta Covington, che sono stati tra i personaggi conosciuti nei precedenti episodi del programma. David di Vite al Limite è apparso nell’episodio 15 della decima stagione, andato in onda il 9 febbraio 2022: all’epoca aveva 30 anni e viveva a Idaho Falls, nell’Idaho, pesava inizialmente 346 kg, ma arrivò dopo un anno a un peso di 276 kg. David ha avuto una storia molto complicata alle spalle: passato da varie situazioni di affidamento famigliare, ha subito abusi e spesso aveva a malapena di che mangiare, cosa che lo ha portato a sviluppare un rapporto malsano col cibo, che è emerso non appena ha avuto la possibilità di mangiare di più. La sua storia all’interno di Vite al limite è stata senza dubbio di successo. Anche se non è riuscito a raggiungere il peso forma necessario per accedere alla chirurgia bariatrica, è sembrato molto determinato a continare a perdere peso. Sul suo profilo Instagram tiene periodicamente aggiornati i fan che lo hanno scoperto durante il programma in merito alla sua salute. Ha proseguito mantenendo uno stile alimentare sano e ha iniziato ad allenarsi regolarmente, continuando a perdere peso. David di Vite al Limite oggi non sembra si sia ancora rivolto alla chirurgia, ma il suo viaggio prosegue a gonfie vele e ha anche trovato l’amore.

Vite al Limite e poi: Syreeta e il dramma affrontato

Syreeta Covington è invece apparsa nell’episodio 5 dell’undicesima stagione di Vite al limite, andato in onda originariamente il 22 febbraio 2023. Donna di 31 anni di Columbus, Ohio, pesava 273 kg all’inizio dello show, e dopo un anno si era ritrovata a pesare 230 kg. Dopo la fine dello show Syreeta di Vite al Limite ha continuato a seguire la dieta e mantenersi in allenamento, anche se un anno circa dopo la sua apparizione in tv ha scoperto di essere incinta del marito Lawrence. Purtroppo, la sua gravidanza si è qualificata fin da subito come ad alto rischio, e alla fine il figlio della coppia è nato morto, non essendo riuscito a formare correttamente i polmoni durante la gravidanza. Per quanto fosse difficile per Syreeta restare positiva dopo aver sopportato una perdita del genere, era comunque determinata a stare meglio. È tornata nello studio del Dr. Now di Vite al Limite e le è stato consigliato di trasferirsi a Houston e perdere un’altra decina di kg per qualificarsi per un intervento chirurgico per la perdita di peso. Poiché Syreeta mantiene la sua vita privata nascosta, non sappiamo se si è trasferita o ha raggiunto l’obiettivo di peso prefissato.