The Family serie turca trama e cast: le differenze con I Soprano

Canale 5 rilancia con una nuova serie turca, continuando a inseguire il successo che nelle ultime annate stanno riscuotendo i prodotti televisivi anatolici. Si chiama The Family e debuttato lunedì 8 luglio sulla rete ammiraglia di Mediaset: andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45. Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo show è che è stato presentato come una sorta di versione turca de I Soprano, iconica serie statunitense andata in onda su HBO dal 1999 al 2007.

In effetti, The Family è dichiaratamente un adattamento del celebre show ideato da David Chase dedicato alla mafia italo-americana. Ovviamente, la trama dei I Soprano è stata riadattata all’ambientazione turca contemporanea. Il protagonista è Aslan Soykan, boss di una potente famiglia criminale di Istanbul che finisce per innamorarsi di Devin Akın, una psicologa la cui vita è estremamente diversa dalla sua.

Nella parte di Aslan troviamo l’attore e modello turco Kıvanç Tatlıtuğ, già visto ne La ragazza e l’ufficiale, e in Ultima chiamata per Istanbul. Mentre nella parte della psicologa Devin c’è Serenay Sarıkaya, ex seconda classificata a Miss Turchia e nota per i suoi ruoli in serie come Adanali, Medcezir e Shahmaran.

The Family e I Soprano

Bastano già questi primi accenni alla trama e al cast di The Family per rendersi conto delle similitudini, ma anche anche delle enormi differenze tra la serie turca e I Soprano. Rispetto allo show americano, The Family si sviluppa come un serial sentimentale, mettendo al centro la relazione romantica tra i due protagonisti. Ne I Soprano, Tony Soprano e la dottoressa Jennifer Melfi non diventeranno mai una coppia: il gangster si rivolge a lei per risolvere i suoi attacchi di panico. I due instaureranno un rapporto di profonda fiducia, e sebbene a un certo punto Tony provi a fare un passo oltre, Jennifer insisterà per mantenere la loro relazione su un piano professionale.

Decisiva anche la scelta del cast di The Family, sotto questo punto di vista. Kıvanç Tatlıtuğ è un ex modello turco di 41 anni (ma quando la serie è iniziata ne aveva 40), mentre James Gandolfini, l’interprete di Tony Soprano, pur avendo più o meno la stessa età all’epoca (38 anni) non era certo considerabile un sex symbol. Stesso discorso per Serenay Sarıkaya, pure lei ex modella, che aveva 31 anni all’inizio di The Family: Lorraine Bracco, l’attrice che vestiva i panni della dottoressa Melfi, all’inizio de I Soprano aveva 45 anni. Differente anche l’ambientazione storica, e non solo geografica: The Family si svolge ai giorni nostri tra Istanbul e Smirne, mentre I Soprano era ambientata negli Stati Uniti di fine anni Novanta.