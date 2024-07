Angelica Schiatti chi è fidanzata di Calcutta ex di Morgan

Se non siete amanti del cantautorato italiano e dell’indie, probabilmente il nome di Angelica Schiatti vi dirà qualcosa solo fronte gossip. L’apprezzata cantautrice con lo pseudonimo di Santangelica è da 20 anni sulla cresta dell’onda nel suo settore e reduce dal successo dei suoi ultimi singoli Milano Mediterranee e SOS. Tra i lavori più recenti e conosciuti ci sono i due progetti discografici Occhi Blu e Sconosciuti Superstar prodotto qualche mese fa dal suo fidanzato Calcutta. In realtà da giovane ha esordito in una band Santa Margaret dove era presente il chitarrista Stefano Verdeni per poi iniziare la sua carriera da sola nel 2019 con il brano Quando finisce la festa. Angelica Schiatti, attuale fidanzata di Calcutta, è nata a Monza il 5 febbraio 1989 sotto il segno dell’Acquario. Terminate le scuole si è spostata a Milano per frequentare l’Università Cattolica del Sacro Cuore dedicando però interamente la sua vita alla musica, infatti è anche polistrumentista e adora pianoforte e chitarra. Spesso ospite a RadioRai per promuovere la sua musica, di recente oltre al lungo processo dopo la denuncia per stalking al cantautore Morgan, la sua ex fidanzata Angelica Schiatti ha dovuto farsi forza per un lutto, la scomparsa del suo adorato papà. Fronte gossip il suo nome è balzato sulle pagine dei principali quotidiani di settore nel 2019 quando è stata paparazzata co Marco Castoldi in un bacio inequivocabile in auto. La notizia fece scalpore perché la relazione tra Morgan e Angelica Schiatti fu resa nota mentre Alessandra Cataldo era incinta del cantautore e almeno fino a quel bacio ritenuta la compagna ufficiale. La storia tra l’attuale fidanzata di Calcutta e l’ex Bluvertigo durò pochi mesi fino a quando fu lo stesso cantautore a rivelare del dolore per la rottura con la sua musa Santangelica e la crisi che ne derivò anche riguardo al suo percorso di disintossicazione. Angelica Schiatti ha raccontato di aver vissuto un periodo di sbandamento in quei mesi in cui è stata con Morgan e di aver trovato l’amore vero qualche mese dopo grazie a Calcutta.

Angelica Schiatti e Calcutta: la storia d’amore

I due artisti si sono conosciuti grazie allo stesso ambiente musicale e ad amici in comune. Attualmente convivono felicemente a Bologna da 4 anni condividendo anche insieme il nuovo progetto musicale della cantautrice. Anche in questo caso fece scalpore una notizia di gossip riguardo la coppia Angelica Schiatti Calcutta. Lo scorso anno dopo il MIAMI Festival a Milano, kermesse musicale incentrata principalmente sulla musica indipendente, ci fu un episodio dietro le quinte. L’artista Francesco De Leo accusò Calcutta di avergli dato un pugno poi successivamente spiegò di aver agito d’impulso ma di conoscere il collega da anni e che ci sarebbe stato sicuramente un chiarimento. Calcutta non ha mai dichiarato nulla riguardo la vicenda ma un testimone ha rivelato che la lite era avvenuta per difendere la sua fidanzata Angelica Schiatti dai riferimenti su Morgan fatti dal collega. Suo malgrado Santagelica è famosa anche per la vicenda giudiziaria collegata alla relazione con Marco Castoldi. Quest’ultimo è stato accusato di stalking dalla ex. Tra le curiosità su di lei, ha iniziato a fare musica a 12 anni, è grande appassionata di dolci e succhi di albicocca e cambia spesso i suoi look. Il profilo Instagram di Angelica Schiatti è @santangelica.