Temptation Island 2024 Alex che lavoro fa: beccato

Alex e Vittoria sono la coppia che ha fatto discutere di più a Temptation Island 2024 e non per il loro lavoro. Sono entrambi di origini piemontesi, belli e colti lasciando intendere che siano di buona famiglia. A far parlare di sé è più il fidanzato che si è avvicinato alla tentatrice Nicole Belloni. Del fidanzato di Vittoria ha colpito un suo discorso nel Pinnettu appena sbarcato all’Is Morus Relais quando ha accennato della sua professione impegnativa e della sua voglia di svago anche da solo con gli amici. Di cognome Alex fa Petri, vive a Torino e ha 37 anni, classificandosi tra i partecipanti più adulti che hanno fatto parte delle coppie del docureality dei sentimenti. Il lavoro di Alex di Temptation Island 2024 è quello del consulente energetico. Questa figura professionale è molto settoriale perchè si rapporta sia con clienti privati che con le aziende in un ambito particolarmente innovativo come quello dell’energia alternativa, dei panelli solari o dei risparmi sulla bolletta della luce. Gli studi del fidanzato di Vittoria inizialmente erano andati in tutt’altra direzione. Alex di Temptation Island 2024 di lavoro avrebbe dovuto spaziare nel settore della ristorazione. Il piemontese si è infatti diplomato in un istituto alberghiero di Torino. Il concorrente del programma condotto da Filippo Bisciglia è piuttosto popolare sui social, anche da prima di apparire su Canale 5: oggi il profilo Instagram di Alex Petri di Temptation Island conta oltre molti follower e ne aveva comunque più di 2.000 prima di arrivare all’Is Morus Relais. Sui social il fidanzato affascinato dalla tentatrice Nicole condivide foto dei suoi viaggi in giro per il mondo, che definisce essere la sua vera grande passione. Dopo il boom di popolarità dovuto alla partecipazione alla trasmissione prodotta da Maria De Filippi ci potrebbe essere un cambiamento per la vita del concorrente in coppia con Vittoria. I più popolari che sbarcano all’Is Morus Relais vengono attenzionati dalle aziende che sponsorizzano sui social, ormai tantissime.

Temptation Island 2024 Alex il sogno lavoro su Instagram

Alex Petri potrebbe iniziare a fare di lavoro l’influencer. Secondo molte voci, tra cui una segnalazione fatta da Alessandro Rosica, la copia Alex e Vittoria sarebbero stati fake. Il loro obiettivo era farsi notare il più possibile per diventare famosi, accumulare follower e iniziare a sponsorizzare su Instagram. Il dubbio c’è sempre quando si tratta di programmi così popolari e seguiti come il reality di Canale 5. Il consulente energetico piemontese è stato portato a Temptation Island 2024 dalla sua fidanzata, che ha scritto al reality show di Mediaset lamentandosi di non sentirsi considerata da lui. I loro problemi a detta del ragazzo sono principalmente di natura caratteriale e il soggiorno all’Is Morus Relais serviva per dipanare i dubbi che aveva in merito al prototipo di donna che vorrebbe accanto a sé diverso rispetto a Vittoria. Temptation Island 2024 porterà anche un cambio lavoro per Alex? Vedremo