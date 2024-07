Temptation Island 2024 perché coppia fake sono Alex e Vittoria

Ci sarebbe una coppia fake a Temptation Island 2024. La voce è iniziata prepotentemente a circolare nei giorni scorsi, e il pubblico di Canale 5 ha subito accusato Alex e Vittoria di non essere veramente fidanzati. Secondo questa diceria, i due giovani piemontesi – ufficialmente fidanzati da 1 anno e 9 mesi – avrebbero finto una relazione solo per poter partecipare al programma di Mediaset. Un azzardo che non avrebbe pagato perché, sempre secondo questa voce, i due sarebbero stati scoperti e squalificati. Infatti, da qualche tempo gira anche voce che una coppia del reality show di Canale 5 sarebbe stata allontanata dal programma per motivi eccezionali ricevendo una squalifica. L’esperto di gossip televisivo Alessandro Rosica ha infatti lanciato per primo l’accusa nelle sue storie Instagram, attraverso un profilo da 2 milioni di follower Investigatore Social. Rosica ha definito Alex e Vittoria una “coppia totalmente fake”, accusando entrambi di avere in realtà altre relazioni. Secondo il gossip creator, Vittoria aveva già fatto l’iscrizione a Temptation Island, e quando è stata selezionata ha contattato Alex e i due si sono messi d’accordo per fingersi fidanzati e partecipare al reality. La gelosia mostrata dalla ragazza per aver visto Alex avvicinarsi alla tentatrice Nicole sarebbe dunque tutta una finzione. Vero o meno, al momento non è possibile dare una risposta sicura su questa circostanza. Ciò che però si può dire è che la stessa produzione di Temptation Island è intervenuta per smentire che una coppia sia stata squalificata dal programma. Fascino, la casa di produzione che fa capo a Maria De Filippi, ha infatti smentito a Fanpage.it che ci sia stata una squalifica relativa ad Alex e Vittoria o a qualsiasi altra coppia. Tutti i concorrenti hanno seguito il normale percorso del programma di Canale 5.

Temptation Island 2024 Alex e Vittoria nuove segnalazioni

I dubbi attorno ad Alex e Vittoria, però, non si sono ancora diradati. I due torinesi sarebbero una coppia da oltre un anno e mezzo, come abbiamo detto, ma non tutti ci credono. Il primo a far emergere dei dubbi sulla loro unione è stato l’ex Grande Fratello Matteo Diamante, che aveva asserito di avere le prove del fake. Diamante ha detto di conoscere una persona che è stata con Alex per tre anni, andandoci a letto fino a poco tempo prima dell’inizio del programma: le date non sarebbero compatibili con quelle che racconta la coppia di Temptation Island. Secondo un’altra versione, invece, Alex e Vittoria avrebbero avuto una relazione in passato, poi si sarebbero lasciati e sarebbero tornati insieme appositamente per partecipare al programma.