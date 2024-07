Temptation Island 2024 Raul che lavoro fa: gaffe di Martina

Raul Dumitras, romano di origini rumene, lo hanno già definito come il più antipatico di tutto il cast di Temptation Island 2024, non per il suo lavoro. Stiamo parlando del presunto geloso possessivo che ha creato polemiche, uno dei concorrenti al reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Raul è il fidanzato di Martina De Ioannon, divenuto ormai pazzo di gelosia dopo averla vista insieme al tentatore Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne. Raul e Martina si sono presentati a questa undicesima edizione di Temptation Island dopo 10 mesi in cui stanno insieme, anche se il loro passato è stato un po’ un tira e molla. Il tentatore Carlo ha fatto un’insinuazione, ovvero che tra i due concorrenti romani ci fossero problemi perché Raul sarebbe un po’ invidioso del successo sul lavoro di Martina. La coppia De Ioannon Dumitras aveva già avuto una relazione di sei mesi nel 2022, poi si erano lasciati e infine sono tornati insieme. Ma evidentemente qualche problema c’è ancora, se ora si sono ritrovati a mettersi alla prova con il reality show di Canale 5. Lei ha 26 anni mentre Raul ne ha 23, entrambi vivono a Roma ma non convivono. Conosciamo bene infatti l’occupazione di Martina, che lavora presso un noto ristorante di Roma, “Da Dante”, frequentato da molte celebrità, come Mahmood e Francesco Totti. Di Raul, invece, non si sa ufficialmente che lavora fa anche se lo ha svelato, probabilmente facendo una gaffe la stessa Martina De Ioannon in un contesto tra l’altro un po’ inappropriato. La ristoratrice romana era a cena con il tenatore Carlo Marini, non in esterna, nel giardino del villaggio delle fidanzate. L’ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne è stato abbastanza diretto. Prima ha chiesto del ristorante della De Ioannon, poi l’ha pungolata chiedendo della professione del fidanzato di origini rumene. Raul di Temptation Island 2024 di lavoro fa l’imprenditore e guadagna bene come accennato da Martina che però non è entrata nel dettaglio sul tipo di attività di Dumitras, visto che lui stesso non ne ha parlato nel suo video di presentazione.

Temptation Island 2024 Raul tiktoker

Appassionato di viaggi, proprio come la fidanzata, il dettaglio più noto della vita privata di Raul è paradossalmente la sua ex, che è una vip dei social network. Un paio di anni fa, prima di mettersi assieme alla titolare del Ristorante da Dante, il concorrente di Temptation Island aveva avuto una relazione con Alessia Antonetti, famosa tiktoker e content creator, provando anche lui a sfondare sui social. Lei è diventata davvero conosciuta presso il grande pubblico dei social in Italia, però, solo dopo la fine della sua relazione con Raul, cioè l’anno scorso, grazie alla pubblicazione su Tik Tok di video di cucina piuttosto originali. Non si sa esattamente quando Raul Dumitras e Alessia Antonetti abbiano interrotto la loro relazione né il motivo della rottura. Tuttavia, su Tik Tok si trovano ancora i loro video insieme, anche se l’ultimo risale a inizio ottobre del 2022.