Temptation Island 2024 ristorante Da Dante di Martina: prezzi e vip

Temptation Island – Come ormai da tradizione nella televisione italiana anche a Temptation Island 2024 c’è la titolare di un ristorante. All’Is Morus Relais quest’anno c’è Martina De Ioannon la bionda in coppia con Raul sui social già ribattezzata sosia un po’ di Ilary Blasi e un po’ di Noemi Bocchi. 26 anni romana di Roma, Martina è figlia d’arte e praticamente da quando è nata si occupa del locale di famiglia. Anche suo padre Armando è una sorta di star nel suo settore visto che da anni ospita vip e personalità importanti della Capitale. Il ristorante Da Dante di Martina di Temptation Island 2024 si trova in via Montesanto ed è su internet definito anche trattoria come riporta l’insegna del locale. Ha delle ottime recensioni su TripAdvisor e la concorrente fidanzata con Raul ne ha parlato anche durante la registrazione del reality. La cucina è tipicamente romana soprattutto sui primi piatti come carbonara, matriciana, gricia e le immancabili puntarelle. Il ristorante Da Dante ha molti ospiti vip anche perché si trova vicino al Teatro Vittoria e a luoghi di concerti. Sul profilo Instagram del ristorante a Roma di Martina De Ioannon ci sono anche le foto con parte delle celebrità che hanno frequentato il locale. Cantanti come Geolier, Mahmood, Fabrizio Moro e Jovanotti ma anche attori come Barbara Bouchet sono passati dal famoso Armando De Ioannon per gustare le sue celebrità. Per quanto riguarda i prezzi del ristorante Da Dante di Martina di Temptation Island 2024 sono abbordabili, ad esempio un ossobuco o una trippa alla romana costa sui 15 euro, la cicoria 6 euro. Un primo tipico della cucina romana sai De Ioannon si aggira tra i 10 e i 15 euro. Il segreto del successo, oltre al cibo di grandissima qualità, è l’orario infatti è aperto fino a notte inoltrata.

Temptation Island 2024 Martina e il ristorante della discordia

Come raccontato da Martina De Ioannon di Temptation Island 2024 la sua vita si svolge prevalentemente nel ristorante di famiglia. Proprio il suo rapporto con i clienti che conosce da anni è uno dei motivi di litigio con il fidanzato Raul, troppo geloso della sua affabilità. Proprio per questo la bionda diventata subito amica di Alessia si è rivolta alla redazione del programma ideato da Maria De Filippi per capire se la relazione con Raul può avere una svolta. Il suo obiettivo è far comprendere al ragazzo che non deve essere geloso perché è il suo lavoro. Oltre al ristorante, come si apprende dal suo profilo Instagram, la principale passione di Martina De Ioannon di Temptation Island 2024 è viaggiare. Sono infatti tantissimi gli scatti pubblicati in luoghi esotici