Vite al limite e poi: Margaret e Megan oggi dopo la puntata

Per i fan più accaniti di Vite al Limite, la produzione del programma che va in onda su Real Time e che racconta le storie dei pazienti che scelgono di affidarsi al dott Nowzaradan ha ideato lo spin off Vite al limite e poi dove a distanza di anni si scopre come stanno alcuni dei protagonisti dello show. Margaret e Megan hanno partecipato a Vite al Limite in due differenti stagioni ed entrambe avevano catturato i social con le loro storie. Su siti dedicati e forum si è parlato tanto delle due donne anche per questo si è scelto di raccontare come stanno oggi Margaret e Megan in Vite al Limite e Poi. Margaret Johnson è apparsa per la prima volta nella stagione 10 del programma e all’epoca le cose non andarono bene per lei. A distanza di due anni ha scelto di ripresentarsi e lavorare nuovamente con il dott. Now. Questo secondo tentativo sembra essere stato finalmente decisivo. La buona notizia è che, stando agli ultimi resoconti di Vite al Limite e Poi, Margaret è riuscita a riprendere il controllo della sua vita riuscendo a lavorare sia con il chirurgo bariatrico che con sua madre. Secondo quanto riferito, è riuscita a perdere quasi 135 kg fino ad oggi, scendendo dall’incredibile punto di massimo peso di 318 kg. I problemi della paziente sono profondamente radicati e legati alle turbolenze emotive che ha vissuto da bambina. Crescendo, Margaret ha subito un notevole abuso emotivo da parte del padre, che pesava circa 400 kg e mangiava regolarmente quasi tutto il cibo a disposizione della famiglia. Questo ha fatto sì che Margaret sviluppasse un’insicurezza alimentare, il che significa che aveva grandi difficoltà a controllarsi quando il cibo era disponibile. La buona notizia è che, con il suo aiuto, Margaret di Vite al Limite oggi è riuscita a perdere abbastanza peso da sottoporsi a un intervento di bypass gastrico. Da allora ha avuto alti e bassi con il peso, ma sembra che stia facendo buoni progressi. Rispetto ad alcuni dei protagonisti del programma, Margaret sembra anche essere piuttosto tranquilla sui social media, scegliendo di vivere una vita privata con poca presenza su Internet. Questo significa che è un po’ difficile avere un quadro aggiornato del suo attuale percorso di salute e di perdita di peso.

Vite al Limite e poi: Megan e la ribellione nei confronti della madre

Megan Davis è riuscita invece a perdere un totale di 110 kg scendendo a ad un peso 166 kg due anni dopo essersi rivolta per la prima volta al dottor Younan Nowzaradan. Megan è stata in grado di fare più lavori domestici, andare in bicicletta e portare a spasso i suoi cani dopo essersi sottoposta all’intervento e aver sviluppato migliori abitudini alimentari e di esercizio. Anche se Megan ha condiviso il suo percorso di riduzione del peso in televisione, ora è riservata. Non sembra essere attiva su nessun’altra piattaforma di social media e non aggiorna il suo profilo Facebook dal 2020. Nell’episodio in cui descrive il suo rapporto con il cibo, Megan lo definisce “il mio migliore amico costante”. “Quando mangio, provo un senso di benessere, amore e sazietà”, ha detto. Soggiogata dalla mamma, il viaggio fatto per andare nella clinica di Vite al Limite le ha permesso di vedere finalmente il mondo esterno. Del resto le sue condizioni erano davvero disperate al punto che il dott. Now ammise di essere sotto shock nel vedere così tanti problemi medici in una persona così giovane. Megan prendeva dodici pillole al giorno. In Vite al Limite e Poi si scopre che ha avuto un percorso estremamente tortuoso e lungo. Anche se sua madre non stava apportando alcun cambiamento alla sua dieta scorretta, lei ha gradualmente preso la decisione di assumersi la responsabilità degli alimenti che sceglieva ed è riuscita a perdere regolarmente peso. Passo dopo passo la donna è riuscita a perdere qualche kg ma era necessario un altro sforzo per avere l’approvazione per l’intervento chirurgico. I problemi di salute di Megan hanno fatto sì che, anche un anno e mezzo dopo il primo appuntamento con il dottor Now, non fosse ancora pronta per l’intervento fino a quando si scopre in Vite al Limite e Poi che è finalmente idonea per l’operazione. Megan di Vite al Limite e Poi si è così sottoposta all’intervento e ora sta affrontando un altro lungo percorso per perdere ulteriormente peso.