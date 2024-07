Jennie Garth oggi che fine ha fatto Kelly di Beverly Hills nemica di Brenda

Vi ricordate di Kelly Marlene Taylor, la “bella” della scuola di Beverly Hills 90210? Era lei l’acerrima nemica della protagonista Brenda Walsh, intepretata dalla recentemente scomparsa attrice Shannen Doherty. Kelly è diventata poi una dei personaggi comunque più amati della serie, anche per via delle sue fragilità che emergono nel corso delle stagioni, e delle varie disavventure, anche traumatiche, di cui diventa vittima.

A prestare il volto a Kelly era l’attrice statunitense Jennie Garth, nata nel 1972 a Urbana, nell’Illinois. La sua carriera nella recitazione era iniziata a decollare alla fine degli anni Ottanta grazie alla Disney: Garth aveva recitato nella parte di Ericka McCray nella breve serie comedy del 1989 A Brand New Life, e poi nelle 13 puntate della serie Just Perfect, trasmessa all’interno del Mickey Mouse Club nel 1990. Nello stesso anno, Aaron Spelling la scelse per il ruolo di Kelly Tyalor in Beverly Hills 90210, che le diede la vera notorietà: Jennie Garth recitò in tutte le nove stagioni dello show (a differenza di Shannen Doherty, che lasciò la serie dopo la quarta stagione, nel 1993, secondo alcune voci a causa di dissaporti proprio con Jennie Garth).

In quegli anni, l’attrice dell’Illinois divenne una vera star, partecipando a vari progetti collaterali e vedendo anche una Barbie ispirata al suo personaggio in Beverly Hills 90210. Jennie Garth apparve anche in tv in Italia negli anni Novanta, a Buona Domenica. Nello stesso periodo prese parte anche ad ad alcuni film tv e ai primi tre episodi di Melrose Place, oltre a dirigere due episodi di Beverly Hills 90210. Negli anni Duemila ha ritrovato il successo grazie al ruolo di Valerie Tyler nella sit-com Le cose che amo di te (2002-2006), ideata dal creatore di Friends Wil Calhoun e andata in onda in Italia su Rai 2.

Dopo la cancellazione di quest’ultima serie, durata per quattro stagioni, la carriera di Jennie Garth si è un po’ arenata. Ha continuato a lavorare in televisione, giungendo nel 2007 in semifinale del reality Dancing with the Stars, ma senza più riuscire a raggiungere il successo. La notorietà di Jennie Garth è rimasta legata al personaggio di Kelly in Beverly Hills 90210, non a caso è stata tra le promotrici dello spin-off del 2008 90210, in cui ha ripreso il suo vecchio ruolo per 20 episodi nelle prime due stagioni. Nel 2019 ha poi preso parte al sequel BH90210, che ha ottenuto minore fortuna.

Jennie Garth cosa fa oggi

Oggi Jennie Garth ha 52 anni, è diventata vegetariana e sostiene la nota associazione animalista Peta. Il suo ultimo lavoro noto è il film tv del 2021 Un Natale di cuore. Ha tre figlie – Luca Bella (1997), Lola Ray (2002) e Fiona Eve (2006) – avute dal collega Peter Falcinelli, con cui è stata sposata dal 2001 al 2013. Dal 2014 sta con l’attore David Abrams, che ha sposato nel 2015; qualche anno fa erano sembrati vicini al divorzio, ma poi si sono riconciliati, e oggi risultano ancora insieme.