Perché Shannen Doherty ha lasciato Streghe: la verità dopo anni

Quando venne lanciato, nel 1998, Streghe (titolo originali: Charmed) era un programma decisamente insolito per la televisione dell’epoca, e divenne uno show di culto. A crearlo era stato il produttore Aaron Spelling, l’uomo che aveva ideato anche Beverly Hills 90210, la prima serie adolescenziale matura, che aveva quindi deciso di avventurarsi in un nuovo progetto di genere fantasy. La trama infatti ruotava attorno a tre sorelle che vivevano in una vecchia casa vittoriana a San Francisco, e che scoprivano di essere dotate di poteri magici.

Tra le protagoniste dello show, nella parte della sorella maggiore Prue Halliwell, c’era Shannen Doherty, attrice molto nota nel mondo televisivo statunitense e non solo. Aveva debuttato giovanissima nel 1982 nell’ultima stagione de La casa nella prateria, e aveva poi riscosso un enorme successo negli anni Novanta con il ruolo di Brenda nelle prime quattro stagioni di Beverly Hills 90210. Shannen Doherty, inizialmente, si era presentata ai provini di Streghe per il ruolo di Piper Halliwell, la sorella di mezzo, ma fu scelta per quello di Prue. La produzione scelse come Piper la sua amica Holly Marie Combs, che aveva invece fatto il provino per la parte di Prue. Nel ruolo della sorella minore, Phoebe, venne scelta invece Alyssa Milano (che in realtà aveva un anno in più di Holly Marie Combs, e solo uno in meno di Shannen Doherty).

Dopo la terza stagione di Streghe, nel 2001 Shannen Doherty lasciò però improvvisamente la serie: il personaggio di Prue muore, e le due sorelle cercano di riportarla in vita, finendo invece per lo scoprire l’esistenza di una quarta sorella, Paige (Rose McGowan). All’origine di questo addio c’era stata una rottura tra Doherty e Alyssa Milano: durante un incontro con il cast, le due avevano furiosamente litigato, e l’attrice di Prue aveva abbandonato il meeting, decidendo di non tornare più a recitare in Streghe. In realtà, le due interpreti non erano mai andate d’accordo: Milano accusava la collega di essere una prima donna, di considerarsi l’unica vera star dello show e di avere atteggiamenti tossici verso le colleghe.

Streghe i problemi nel cast: la diatriba con Alyssa Milano

Dal canto suo, Shannen Doherty (che aveva già avuto conflitti con il cast sul set di Beverly Hills 90210) si lamentava del fatto che Aaron Spelling l’avesse voluta a Streghe promettendole che sarebbe stata lei la protagonista, per poi cambiare idea. Il successo di Alyssa Milano, molto più popolare tra il pubblico giovane e giovanissimo, portò a dare sempre più un ruolo da protagonista a Phoebe, cosa che non piacque a Doherty. Lo scorso dicembre, l’interprete di Prue aveva rivelato ciò che circolava da tempo nel gossip televisivo, durante il suo podcast Let’s Be Clear: aveva detto che era stata Alyssa Milano a farla licenziare, dicendo che una di loro due doveva lasciare la serie, ma che se fosse stata lei avrebbe citato in giudizio la produzione. Holly Marie Combs, che sul set aveva sempre fatto da mediatrice nella faida tre le colleghe, aveva confermato questa circostanza, dicendo che il produttore Jonathan Levin le aveva confermato il ricatto di Milano.

Alyssa Milano non ha mai né confermato né smentito chiaramente queste voci. Lo scorso febbraio si disse “triste” per le accuse, ma ammise di avere avuto delle responsabilità (senza specificare quali) e confermando che il set di Streghe era un ambiente di lavoro molto tossico. L’attrice disse di sperare in un ricongiungimento, che però non si è verificato. Al momento della morte di Shannen Doherty, il 13 luglio 2024, Alyssa Milano ha espresso le sue condoglianze, dicendo che la rispettava profondamente che provava “soggezione” nei suoi confronti, e definendo la loro una “relazione complicata”. Ovviamente queste parole hanno sollevato non poche polemiche tra i fan di Streghe.