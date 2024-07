Carlo a Uomini e Donne chi corteggiava e come è andata

Tra i tentatori di Temptation Island 2024 più in vista c’è senza dubbio Carlo Marini, imprenditore di 28 anni, originario di Fermo, in provincia di Civitanova Marche. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne lavora in un’azienda di intermediazione finanziaria. Il pubblico del programma di Mediaset lo sta seguendo soprattutto per il suo corteggiamento di Martina De Ioannon, iniziato fin dalla prima puntata dello show. Carlo Marini, comunque, non è nuovo al mondo dello spettacolo. Seguito da 30.500 persone sul suo profilo Instagram ufficiale, ha un recente passato da corteggiatore a Uomini e Donne, un altro amatissimo e seguitissimo programma di Canale 5. Carlo ha preso parte al dating show condotto da Maria De Filippi nell’ultima edizione, quella iniziata nel 2023. In quell’occasione, decide di corteggiare Manuela Carriero, la 35enne ex concorrente di Temptation Island (aveva preso parte all’edizione del 2021). Durante Uomini e Donne, Carlo fu in competizione con Michele Longobardi per il cuore della bella pugliese, ma alla fine nessuno dei due riuscì ad avere la meglio.

Infatti, Manuela Carriero decise di abbandonare il ruolo di tronista dopo qualche tempo. Ha poi spiegato che lo fece perché non aveva trovato l’amore, e a livello economico non le conveniva restare a lungo nel programma, preferendo dunque tornare alla sua vecchia vita a Roma e al suo lavoro. Con Michele, il problema fu lo scarso interesse di lui, mentre con Carlo semplicemente non riuscì a trovare sufficienti punti in comune per portare la loro conoscenza a un livello superiore. Quando Manuela Carriero lasciò il programma, anche l’esperienza di Carlo Marini come corteggiatore a Uomini e donne terminò.

Cosa pensa Manuela Carriero di Carlo Marini

In un recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Manuela Carriero ha rivelato che tre o quattro mesi dopo quel loro incontro Carlo le scrisse un messaggio che la sorprese molto. Lui le disse che si sarebbe incontrati qualche volta per prendere un caffé, poi un giorno se lo trovò sotto casa sua a Roma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che anche a Temptation Island sta vedendo comportamenti di Carlo che non le stanno piacendo, e che già aveva notato nello studio di Maria De Filippi. Secondo lei, Carlo ha atteggiamenti troppo “da primadonna” e che non è veramente interessato a Martina, come non lo era a lei.