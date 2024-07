Jakub Temptation Island 2024 origini: la confessione

Tra i tentatori più cercati su Instagram di Temptation Island 2024 c’è Jakub. Fisico super scolpito, più dal nuoto che dalla palestra, sorriso smagliante e occhi da gatto per le sue origini, sta spopolando sui social. Inizialmente indicato come il single preferito da Jenny Guardiano, fidanzata di Tony il dj, è uno tentatori che, nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha portato a casa il compito di inserirsi tra le coppie in crisi che hanno partecipato al reality girato in Sardegna. Jakub è il tentatore di Gaia Vimercati, fidanzata del rapper Luca Bad. Per intenderci è il single protagonista del siparietto comico che vedeva il pugliese indignato per il corteggiamento alla fidanzata e Tony che lo intimava a non esagerare perché era fisicamente molto più grosso di lui. A Gaia, il tentatore di origini straniere sembra piacere abbastanza, dato che alle altre ragazze del programma ha confessato di trovarlo “molto carino”. D’altronde, il fisico scolpito del tentatore non è passato inosservato nemmeno sui social, questo è il profilo su Instagram di Jakub, con i follower che stanno rapidamente aumentando nelle corso delle puntate di Temptation Island. Al momento, per capirci, siamo già a quota 15.900. Modello e appassionato di fitness e body building Jakub ha trovato il modo per rubare l’occhio durante queste sue apparizioni all’Is Morus Relais, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ovviamente, in base alle regole del reality show di Mediaset, deve essere single per partecipare come tentatore. Jakub di Temptation Island 2024 di cognome fa Bakkour ha 24 anni ed è nato a Verona, dove vive ancora oggi. Il suo nome così particolare rivela le sue origini famigliari particolari: Jakub è italiano ma di origini marocchine e polacche. Il suo nome di battesimo è infatti polacco, come la madre, mentre il suo cognome è marocchino, terra d’origine del padre.

Jakub Temptation Island 2024 vita privata svelata a Gaia

Ufficialmente, il suo lavoro, oltre al modello, è quello dell’operaio nell’azienda edile di famiglia. Ma è facile immaginare che sogni un futuro stabile nel mondo dello spettacolo, per cui questa sua partecipazione a Temptation Island potrebbe essere un trampolino di lancio molto importante. Quello che non è passato inosservato ai telespettatori è stato il suo modo di aprirsi subito raccontando la sua vita privata a Gaia. Di solito i tentatori fanno più da psicologi e fanno aprire le fidanzate per farle riflettere sul loro rapporto. Il tentatore di origini marocchine ha fatto sicuramente lo stesso dei suoi colleghi ma all’Is Morus Relais non ha fatto solo da spalla. Ê stato lo stesso Jakub a parlare dei suoi genitori, delle sue vicende famigliari e del suo avere una mamma polacca.