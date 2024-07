Roberto Herlitzka a chi si è ispirato per Orlando Serpentieri: l’intervista

L’addio a Roberto Herlitzka attore di altri tempi ha suscitato nei giovani particolare interesse pur non appartenendo il compianto 86enne alla Generazione Z. Si vada nascondere per un po’, o faccia un minuto di silenzio, chi non sa chi è il Maestro Orlando Serpentieri o non ha mai sentito parlare di Nonno Alberto. Ci riferiamo all’iconico personaggio della prima mostruosa stagione di Boris, serie ritornata cult durante la pandemia e che già aveva riscosso un successo assurdo quando era trasmessa su Fox. Nessun addetto ai lavori credeva che una serie ironica, basata sul dietro le quinte di una tipica fiction italiana, potesse non essere di nicchia. Oltre alla magistrale sceneggiatura scritta da Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, merito va anche agli attori come Roberto Herlitzka. Lo conosciamo nella prima puntata di Boris nel ruolo dell’antipatico quanto talentuoso attore di teatro Orlando Serpentieri trattato sul set de Gli Occhi del cuore con il riguardo che merita un attore del suo calibro. Poche battute diventate leggenda dal “Maestro faccia meno“, richiesta del regista René Ferretti (Francesco Pannolino), al mutuo da pagare come unica ragione per passare dall’Otello a Gli Occhi del Cuore. Nella fiction con Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) e Corinna Negri (Carolina Crescentini), interpreta Nonno Alberto impegnato a risolvere l’enigma traino di stagione: chi ha rubato l’anello del conte (Corrado Guzzanti). che sta portando alla rovina la Clinica Villa Orchidea. Tranquilli lo sproloquio serviva solo a spiegare a chi non lo sapesse chi è Oscar Serpentieri di Boris, o Nonno Alberto, ora andiamo al sodo. Come i fan di Boris sanno bene, tutti gli attori del cast hanno da anni e anni la bocca cucita su chi è nella realtà il personaggio che interpretano.

Potrebbe interessarti anche: Boris 4 perché lo sceneggiatore Valerio Aprea è un fantasma

Roberto Herlitzka e gli indizi su chi è Oscar Serpentieri

Non sapremo mai il vero Oscar Serpentieri e a chi si è ispirato Roberto Herlitzka per il ruolo del cinico Maestro, almeno ufficialmente. C’è una vecchia intervista in cui l‘attore morto oggi a poco più di un mese di distanza dalla moglie Chiara Cajoli, parla della serie al portale turistico di Rimini, senza fare riferimenti all’identità di Nonno Alberto. Possiamo però farci un’idea anche attraverso i forum dedicati. Oscar Serpentieri in Boris potrebbe essere ispirato a più attori. C’è chi pensa a Gigi Proietti grande attore di teatro, Maestro e Accademico, che ha fatto molte fiction popolari come il Maresciallo Rocca, Una pallottola nel cuore o Preferisco il Paradiso. C’è chi ha visto in Oscar Serpentieri Lino Banfi e una presunta parodia di Nonno Libero di un Medico in Famiglia. Facendo riferimento a Un Posto al Sole, soap citata anche in Boris stesso dallo sceneggiatore pentito, c’è chi ha puntato su Marzio Honorato, ancora oggi nei panni di Renato Poggi. Honorato è stato attore edoardiano, prendendo parte anche alla versione più nota della commedia Natale in Casa Cupiello per la tv. Sempre restano nel cast di Upas, c’è chi lega Orlando Serpentieri a Roberto Bisacco. Attore di cinema ad alti livelli, diretto anche da Zeffirelli, ha poi interpretato il conte Tancredi Palladini. Il bello di Boris è anche questo, che ognuno di noi può fantasticare sul cast. Roberto Herlitzka ha fatto molti film come Loro e la Grande Bellezza tra i più recenti, e l’interpretazione di La pioggia nel Pineto. Come fiction degne di menzione La Piovra 7 e Il Processo. Un dubbio c’è, e se Oscar Serpentieri fosse proprio Roberto Herlitzka?