Grande Fratello Mirko e Perla tornano in tv

I Perletti più accaniti stanno soffrendo per la rottura dei loro beniamini dei sentimenti: Mirko e Perla si sono lasciati. Come è facile immaginare se si è veterani della scorsa stagione televisiva, su X (Twitter) volano le teorie più disparate sul perché la coppia è scoppiata, compresi malori. Il gossip impazza e su chi è sulla cresta dell’onda la verità viene sempre a galla, in questo caso verrà perché è ancora presto. Per i fan le indiscrezioni più succulente arrivano, piuttosto, fronte televisione. La Vatiero e Brunetti hanno già fatto due programmi, Temptation Island e Grande Fratello 2024, e potrebbe non finire qui per entrambi. Le notizie dell’ultim’ora su Mirko e Perla li vedono in trasmissioni diverse. Il confronto a Uomini e Donne non ci sarà, la loro storia è nata alla corte di Maria De Filippi e si è sviluppata al GF di Alfonso Signorini. Motivo per cui non ha senso per loro un’ospitata al dating show. Mirko potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne, se non a settembre nel 2024, gennaio 2025, pare sia stato provinato. Perla potrebbe restare in orbita Grande Fratello grazie al suo straordinario seguito social. La Vatiero potrebbe essere la nuova conduttrice del GF Party, come fu per ex vipponi come Pier Paolo Pretelli e Solel Sorge. Più improbabile vederla come opinionista. Attenzione però ai reality di casa Mediaset. Il cast de La Talpa 2024 con in conduzione Diletta Leotta è ormai ufficiale, Mirko e Perla non ci sono. Potrebbe però aprirsi per Perla Vatiero una grande opportunità, quella di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ovviamente sono tutte suggestioni che girano sui social e la coppia potrebbe restare nel mondo degli influencer di Instagram senza dare seguito ad una carriera televisiva da reality show.



Perla e Mirko perché si sono lasciati

Una domanda a cui è difficile rispondere ufficialmente visto che non siamo amici della coppia. Sul perché Mirko e Perla si sono lasciati sono intervenuti diversi esperti di gossip riportando anche segnalazioni arrivate dai Perletti sparsi in giro per l’Italia, e che restano ancora molto numerosi. Prima si era parlato di un presunto tradimento di lui, beccato in piscina con un’altra ragazza insieme ad una coppia di amici. Si è anche detto di una crisi lunga scaturita dopo la partecipazione di entrambi al Grande Fratello. Secondo il gossip creator Alessandro Rosica, a Mirko non piace l’agenzia che cura gli interessi della sua ex fidanzata, alla famiglia di Perla non va più giù Brunetti. Fronte segnalazioni, invece, si scrive di Luana, sorella di Perla che avrebbe spinto per la rottura. Per quanto riguarda invece i comunicati uffciali su Instagram di Perla e Mirko non si capisce nulla sul perché si sono lasciati. Parlano di un grande amore finito, della voglia di continuare la propria vita lavorativa e di terapia per la Vatiero. La certezza è che si continuerà ancora a parlare di Mirko e Perla al di fuori di Grande Fratello e Temptation Island. Il motivo è semplice anche se non faranno televisione ci sarà l’anno prossimo sempre il termine di paragone tra loro e i nuovi concorrenti del GF.