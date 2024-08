Vite al Limite Ashley Da oggi da paura: un’attrice

Tra le tante storie raccontate nel programma Vite al Limite, a distanza di anni quella di Ashley Dunn-Bratcher è ancora oggi una delle più apprezzate. La paziente del dott Nowzaradan aveva 27 anni quando ha partecipato alla trasmissione in onda su Real Time. Era il 2016 è all’epoca pensava 328 kg. Era stata patologicamente obesa per gran parte della sua vita, ma i dottori le hanno dato la sconvolgente notizia che molto probabilmente non avrebbe superato i 30 anni se avesse continuato con le sue abitudini alimentari. Una scossa per Ashley di Vite al Limite che aveva iniziato a mangiare grandi quantità di cibo e dolciumi quando aveva solo 6 anni. Il peso le rendeva quasi impossibile muoversi e soffriva di dolori costanti, inoltre era costretta a chiedere al figlio di cinque anni di aiutarla con le faccende domestiche quotidiane.

Dall’esterno, era piuttosto difficile capire come Ashley fosse finita in questa spirale negativa. Dopotutto, aveva sposato il suo amore del liceo e avevano avuto la fortuna di avere un bellissimo figlio. Ma quando Ashley si è aperta sulla sua infanzia nella retrospettiva che apre ogni episodio, tutto ha avuto senso. All’età di 6 anni, Ashley e i suoi fratelli furono abbandonati dalla madre, che era una tossicodipendente. La paziente di Vite al Limite si rivolse presto al cibo per trovare conforto. Il dottor Nowzaradan le ha inizialmente prescritto un programma di perdita di peso con restrizione calorica e i risultati sono arrivati ​​immediatamente, dato che Ashley, molto motivata, ha ottenuto l’ok per sottoporsi a un intervento di bypass gastrico. L’operazione ha avuto successo, ma poi Ashley ha avuto qualche battuta d’arresto. Quattro mesi dopo l’operazione, è stata portata d’urgenza in ospedale e ha dovuto rimuovere un’ulcera e la cistifellea.

Vite al Limite Ashley Da oggi: peso e famiglia

Ashley Da oggi a distanza di anni da Vite al Limite

Ma alla fine del suo viaggio, Ashley Da aveva perso 116 kg arrivando a pesare 213 kg e riprendendo così il controllo della sua vita. Fortunatamente, la sua determinazione ha dato i suoi frutti. Da quando ha partecipato a Vite al Limite non ci sono state molte novità, due anni dopo ha però fatto parte dello special Vite al Limite E Poi dove ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso, cosa che le ha impedito di muoversi e di avere fiducia in se stessa. Ha anche annunciato di pesare meno di 140 kg e di essere stata “costretta” a comprare nuovi vestiti che le andassero bene. Sembra che Ashley abbia imparato a controllare il suo consumo di cibo e non usi più lo zucchero per riempire un vuoto emotivo.

Se si sente arrabbiata, triste o felice, dice che fa una passeggiata invece di mangiare e in un recente aggiornamento su Facebook, ha rivelato che lei e suo marito hanno festeggiato un giorno speciale: il loro dodicesimo anniversario da coppia. Lei e suo marito Jake si sono conosciuti quando erano giovani, al liceo, e si sono innamorati immediatamente. Jake è sempre stato un grande sostegno per Ashley, l’ha amata in ogni momento e ha sempre capito perché la moglie si rivolgeva al cibo per trovare conforto.