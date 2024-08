Che Dio Ci Aiuti Cecilia oggi: che fine ha fatto la bambina e com’è diventata

È rimasta nel cuore di tutti noi la piccola Cecilia, 7 anni, bambina protagonista della prima stagione di Che Dio Ci Aiuti. E quindi scatta la curiosità su come è diventata oggi e cosa fa nella vita dopo l’esperienza sul set della fiction Rai. Nella serie con Elena Sofia Ricci è figlia di Giulia interpretata da Serena Rossi, ragazza madre. La piccola Cecilia è una bambina vivace, già indipendente e con una passione per la matematica e il pianoforte. Si scoprirà nel finale della prima stagione di Che Dio Ci Aiuti che il papà del personaggio interpretato da Laura Gaia Piacentile è Marco, ex fidanzato di Giulia e commissario a cui presta il volto Massimo Poggio. Sono passati quasi 15 anni dall’esordio della serie cult con Suor Angela e Suor Costanza e che ha consacrato Francesca Chillemi come attrice. Cecilia è un ruolo cardine per la fiction prodotta da Lux Vide perché dopo di lei per ogni stagione ci sarà protagonista una bambina o un bambino. Sarà così con Davide, Emma, Penelope, Edoardo ed Elia. Cecilia oggi continua con il suo lavoro di attrice, infatti Laura Gaia Piacentile sta proseguendo con successo la sua carriera. Tre anni dopo Che Dio Ci Aiuti ha esordito al cinema nel film Amori Elementari. In seguito Laura Gaia Piacentile ha fatto molto teatro tra cui lo spettacolo al Piccolo Teatro San Pio di Roma Una Nessuna e Centomila con la regia di Serena D’Andria. Per quanto riguarda i social il profilo Instagram di Cecilia di Che Dio Ci Aiuti è @laupiacentile ed è riservato.

Cecilia di Che Dio Ci Aiuti: la biografia

Cecilia di Che Dio Ci Aiuti oggi (Foto da Facebook)

Laura Gaia Piacentile è nata il 6 settembre 2002 e ha quindi 21 anni. Originaria di Ciampino dove è nata e vive, all’epoca della prima stagione di Che Dio Ci Aiuti aveva quindi 8 anni perché girata un anno prima della messa in onda. Suona il pianoforte così come il personaggio che ha interpretato da bambina ed in più è mezzo soprano. Pratica pattinaggio sul ghiaccio e kickboxing come si evince dal suo curriculum. Nonostante il carattere di Cecilia in Che Dio Ci Aiuti fosse esplosivo e particolarmente socievole, sembra, almeno all’apparenza, diverso quello dell’attrice. Molto riservata, ha concesso poche interviste negli ultimi anni e usa poco i social. La sua esperienza sul set della serie Rai resta indimenticabile come per sua “mamma” Serena Rossi che in un’intervista di qualche anno fa ha ricordato come il regista le ha permesso di scoprire il suo personaggio Giulia e di innamorarsene.