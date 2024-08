Anticipazioni La Promessa Catalina muore?

La fine di stagione de La Promessa su Canale 5, ancora in onda in Spagna con un centinaio di puntate di differenza, è in arrivo. Un incendio appiccato alla tenuta da Jimena pazza di gelosia per l’amore tra Manuel e Jana è un modo maldestro per far fuori la sorellastra del marito, e se stessa, che ha provocato un rischio strage. Inizialmente, fonte puntate andate già in onda in terra iberica, le anticipazioni de La Promessa mostrano che Catalina non muore durante l’incendio. Restano molto gravi le condizioni della sorella di Manuel, che va in coma a causa del fumo respirato nel corso delle operazioni di salvataggio. Gli spoiler sulle trame de La Promessa, fino a settembre su Canale 5, rivelano che Catalina si può salvare solo con l’ossigeno. A ordire un piano per farla fuori per sempre dagli affari della tenuta, ammazzandola, è Cruz. Il ricco possidente corrompe i suoi uomini per convincerli a fingere che ci sia carenza di bombole in tutta Madrid e provincia. Cruz è un passo dall’uccidere il personaggio interpretato da Carmen Asecas e farla franca. A salvarla arrivano però la domestica e Rómulo.

Anticipazioni La Promessa la fine di Catalina

Stando alle anticipazioni de La Promessa Catalina non muore si salva ancora una volta ricevendo l’ossigeno di cui ha bisogno. La sorella di Manuel si riprende e riesce a vuotare il sacco, rivelando che è stata Jimena ad appiccare l’incendio nella tenuta. La duchessa si difende dicendo che la cognata voleva richiuderla in manicomio ma nessuno le crede. Attenzione però tutti vengono a scoprire che è stata Jimena ad appiccare l’incendio a La Promessa, il sordido piano di Cruz nel vedere morta Catalina non sarà smascherato lasciandolo impunita. Gli spoiler sulla soap spagnola con Ana Garces non finiscono di certo qui, e sono davvero sostanziosi. Con l’inizio della nuova stagione della telenovela si ricomincia a La Tenuta con un salto temporale. Si lascia ai telespettatori la curiosità di capire nel corso delle puntate cosa è successo a Catalina che non appare più la donna energica di una volta.