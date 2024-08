Due regine indiscusse della tv italiana saranno contro a settembre. Ballando con le stelle 2024 avrà come concorrenza del sabato sera sempre Maria De Filippi, forse non con Tu si que vales. Mediaset non ha avuto alcun timore a lanciare su Canale 5 il Grande Fratello contro Milly Carlucci. Mi direte, giustamente, che Queen Mary non c’entra nulla con il longevo reality condotto da Alfonso Signorini. Vero, il riferimento è il coraggio di piazzare contro Ballando un programma con un target giovane molto alto. Di sabato sera la generazione 18-30, che segue il Gf, è difficile che sia a casa. Al contrario la fascia Over è appassionata della trasmissione di Milly Carlucci e meno dei reality come il Grande Fratello. Qui sta l’azzardo nella collocazione in palinsesto dei gieffini di sabato sera. Per questo gira voce di una piccola probabilità di vedere contro Ballando con le stelle 2024 Temptation Island winter e non Tu si que vales. Il docureality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia quest’anno ha raddoppiato e a settembre, pare, andrà in onda di martedì. Manca però l’ufficialità, con la pubblicità delle nuove coppie di Temptation Island 2024 bis che riporta la scritta “prossimamente”. Chissà se è vero o solo suggestione il rimandare quando inizia Temptation Winter per mandarlo contro Ballando con le stelle 2024 di sabato, bypassando l’ipotesi martedì. Certo sarebbe di nuovo un potenziale azzardo con i ragazzi che escono e non vedono il programma su Canale 5. Questo è però un discorso sugli ascolti tv superato. C’è Mediaset Infinity, su cui Piersilvio Berlusconi ha puntato tantissimo, a tal punto da mettere le puntate de La Talpa prima in streaming e poi su Canale 5. Con il programma condotto da Filippo Bisciglia di sabato contro Milly Carlucci potrebbe risucchiare pubblico over a Ballando con le stelle 2024 e allo stesso tempo recuperare la quota giovani su Infinity.

Ballando con le stelle 2024 anche contro Tu sì que vales

Tu si que vales, con Maria De Filippi tra i giudici, è stato registrato a luglio con tanto di avviso per i casting. È molto seguito, con ascolti costanti da anni, per questo riconfermato senza indugio. Temptation Island ha poche puntate che si smaltiscono in un mese circa. Ballando con le stelle 2024 inizia a settembre e finisce il 21 dicembre. Milly Carlucci potrebbe vedere così una doppia concorrenza della De Filippi con il reality dei sentimenti prima e Tu si que vales poi. In passato succedeva con C’è posta per te, di recente va in onda come concorrenza di Carlo Conti con Tali e quali. Chissà se sarà così anche il prossimo anno televisivo