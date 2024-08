Per vedere l’ultima puntata di Segreti di Famiglia su Canale 5 bisognerà aspettare parecchio o addirittura si rischia la cancellazione senza finale. La soap turca con Kaan Urgancıoğlu dopo l’episodio del 25 agosto non andrà più in onda di domenica. Il 1 settembre torna La rosa della vendetta confermata fino a quando finiranno gli episodi. La serie con Demir di Terra Amara è in prima assoluta mondiale. In Turchia è stata interrotta per bassi ascolti, Mediaset ci crede moltissimo, in prospettiva, a tal punto da far fuori un prodotto con un auditel simile. Ora c’è da decidere: attualmente in palinsesto Segreti di Famiglia finisce mercoledì 11 settembre. Sono già in programma due puntate della serie con Pınar Deniz nei panni di Ceylin Erguvan per i primi due mercoledì di settembre poi la tv del Biscione deve decidere. Segreti di Famiglia sarà m spostata su Mediaset Infinity con gli episodi caricati singolarmente oppure ci potrebbe essere l’ipotesi Rete 4, scelta che non gioverebbe al total audience di Canale 5. Un’altra scelta potrebbe essere come già successo per My home My Destiny. La serie con Demet Ozemir è stata interrotta e poi rimandata in onda l’estate successiva di pomeriggio. Potrebbe essere sospesa Segreti di Famiglia e ritornare su Canale 5 il prossimo giugno. Non c’è spazio per la soap turca che si aggiudicata anche un Emmy sulla rete ammiraglia Mediaset. Temptation Island Winter, il doppio appuntamento con il Grande Fratello, il mercoledì della delle fiction, Tu si que Vales. Insomma, l’ultimo (e unico) slot disponibile era la domenica.

Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta ascolti

L’emittente di Pier Silvio Berlusconi ha puntato come nuova Terra Amara su La Rosa della Vendetta che ha fatto le scarpe proprio a Segreti di Famiglia. Gli ascolti delle due soap turche concorrenti sono a simili, una media di due milioni di telespettatori con il 15% di share. Entrambe al debutto di prova estivo non sono andate affatto male con una piccola differenza. Segreti di Famiglia è stata un successo in Turchia e in diversi Paesi d’Europa con diversi riconoscimenti, La Rosa della vendetta è stata un flop in terra anatolica dove è stata sospesa. Probabilmente sono due i fattori che hanno portato Mediaset a scegliere quest’ultima. Prima di tutto la presenza nel cast di Demir di Terra Amara. Una sorta di operazione nostalgia per recuperare quel pubblico che ancora sogna di rivedere sul piccolo schermo Zuleyha. L’altro motivo che potrebbe portare alla sospensione su Canale 5 di Segreti di famiglia, che finirebbe a settembre, è dovuto al fatto che le puntate sono inedite e per questo non reperibili nemmeno su YouTube o in streaming.