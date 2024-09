Programmi settembre 2024 quando ripartono: date ufficiali

La nuova stagione televisiva del 2024 è ufficialmente ritornata con l’arrivo di settembre. Pian piano il palinsesto estivo Rai e Mediaset, fatto pressoché di repliche e serie turche, lascia spazio alle trasmissioni più amate dagli italiani che hanno già preparato i popcorn. I programmi della mattina e del pomeriggio della Rai tornano tutti nello stesso giorno. Uno Mattina con conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele, È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici e La Vita in Diretta con Alberto Matano ricominciano il 9 settembre. Anche la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, senza Vittorio Conti, inizia il 9 settembre così come La Volta Buona con Caterina Balivo. A scaglioni invece la ripartenza in casa Mediaset. Solo Pomeriggio 5 e Mattino 5 sono ritornati lunedì 2 settembre. Un’altra settimana di stop, invece, per i big del palinsesto TV invernale. Uomini e Donne ricomincia lunedì 9 settembre così come Forum con la novità della Bernardini De Pace come giudice. Fronte pre serale per chi non vede l’ora della grande sfida deve ancora attendere. Affari Tuoi con Stefano De Martino inizia il 2 settembre mentre l’antagonista Amadeus sul Nove con I Soliti Ignoti, con il nuovo titolo Chissa Chi è, parte addirittura il 22 settembre. Una scelta insolita e un po’ controproducente per l’emittente che sogna ascolti record con la nuova gestione. Anche per Fabio Fazio e Luciano Littizzetto un ritorno lento dalle vacanze. Che tempo che fa sul Nove riparte domenica 6 ottobre.

Palinsesto TV settembre 2024

La guida sul palinsesto TV 2024 si arricchisce di una super new entry. Temptation Island torna il 10 settembre con un’edizione diciamo Winter. La location resta l’Is Morus Relais e il conduttore Filippo Bisciglia con le registrazioni iniziate a fine agosto. Amici di Maria De Filippi 2024 inizia domenica 15 settembre in concomitanza di Domenica In con Mara Venier. Si prende qualche giorno in più Alfonso Signorini rispetto al passato. Il Grande Fratello 2024 inizia lunedì 16 settembre con opinionista Cesara Buonamici. Sempre riguardo ai grandi show del sabato sera c’è un cambio di rotta e Maria De Filippi ha giocato d’anticipo: Tu si que vales ricomincia il 21, una settimana prima di Ballando con le Stelle 2024 che inizia sabato 28 settembre. Sarà un inverno di grandi fiction sia per la Rai che per Mediaset. La TV di Stato lancerà una miniserie su Mike Buongiorno e sulla Protezione Civile, puntando al boom delle seconde stagioni di Teresa Battaglia e Vincenzo Malinconico. L’attesissimo Don Matteo 14 ricomincia il 17 ottobre, l’Amica Geniale 4 dall’11 novembre. Mediaset non ha ancora chiaro il palinsesto delle fiction che vede in prima linea Storia di una famiglia Perbene 2 e I Fratelli Corsaro. X Factor 2024 con una giuria rivoluzionata inizia il 12 settembre sempre su Sky Uno.