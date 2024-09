Sono ore concitate per i fan de La Promessa che disperatamente vogliono assetare la sete di conoscenza con le anticipazioni sul rapimento di Maria. La cameriera sarà salvata sì ma a che prezzo? E soprattutto chi scoprirà l’inganno di Valentin che riuscirà a cavarsela? I giorni passano lenti come direbbe Jovanotti e Maria non avrebbe resistito a lungo rinchiusa in quella grotta senza cibo né acqua. La cameriera de La Promessa stava perdendo ogni speranza. I suoi compagni, dal canto loro, non avevano intenzione di arrendersi, ma sapevano che ogni momento era cruciale. La scomparsa della Fernandez mise in allarme tutta La Promessa. Jana fu la prima a scoprire che l’amica era stata rapita. Stando alle anticipazioni de La Promessa su Maria, è Simona che comprende chi sia il rapitore, Valentín. A questo punto nelle puntate italiane della soap spagnola in onda su Canale 5 e che vedremo nei prossimi giorni, la Guardia Civil organizza un’operazione per rintracciare la cameriera. Purtroppo durante la retata Valentin muore perché un poliziotto è costretto a sparargli e così per dispetto, nella sua follia malata da stalker, mentre sta esalando l’ultimo respiro non rivela dove si trova l’amata Maria.

Abel chiese di vedere il corpo di Valentín per cercare di ottenere qualche prova. Allo stesso modo, cercarono tra i suoi effetti personali qualche indizio. Giunsero alla conclusione che l’amica di Jana poteva trovarsi in una grotta della zona. Era un passo importante, ma la verità è che ce ne sono molte vicino alla tenuta. Insieme alla Guardia Civil, è stato così elaborato un piano per ispezionarle tutte. Anche il marchese ha voluto partecipare alla ricerca di María e, grazie a lui, sono riusciti a trovare la cameriera! Come? Alonso ha ricordato che, da bambino, giocava con i suoi fratelli in una grotta con sabbia di un colore particolare. Hanno trovato questo tipo di sabbia sulle unghie, sui vestiti e sulle scarpe di Valentín. Il marchese ricorda che la grotta era molto lontana dalla tenuta, ma che ci arrivarono a piedi. Sostiene anche che smisero di andarci perché era piena di pulci. Un’altra coincidenza! Valentín aveva dei morsi sul corpo. Dovevano trovare la grotta il prima possibile!

Anticipazioni La Promessa come viene trovata e salvata Maria

Grazie alle anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa scopriamo che Maria viene trovata e salvata grazie all’intervento di Abel e Jana. Entrati nella grotta trovano la cameriera distesa sul pavimento. All’inizio non rispondeva ma aveva ancora il polso e respirava a fatica. Solo dopo averle dato dell’acqua, la Fernandez si è svegliata perché dopo tanto tempo senza cibo né acqua, era disidratata. Salvador, come tutti i suoi compagni, era molto preoccupato per María, che finalmente si è riunita con la persona che ama. Salvador e Maria che sono tornati finalmente insieme regaleranno un momento davvero intenso e romantico.