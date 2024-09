Sara El Moudden, una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island settembre 2024, è rapidamente diventata uno dei volti più interessanti del reality. Giovane, dai tratti orientali e con un background multiculturale, Sara è pronta a mettere alla prova la sua relazione con Fabio Mascaro. Sara El Moudden è nata, cresciuta e vive a Ravenna. La concorrente di Temptation Island Settembre ha 22 anni e vanta un fisico esotico grazie al suo mix italo africano. Il suo profilo Instagram è molto seguito: puoi trovarla su @saraaelmoudden, dove condivide scorci della sua vita quotidiana, tra impegni lavorativi e momenti privati.

All’Is Morus Relais Sara non è da sola. Partecipa con Fabio Mascaro, 35 anni, originario della Calabria. Ma la loro non è una storia facile. Insieme da un anno, i due vivono una relazione a distanza che, come spesso accade, ha causato parecchie tensioni. Mentre Sara vive a Ravenna, Fabio si trova in Calabria, dove lavora come vocalist e organizzatore di eventi. Finora, sembra che sia stata solola ragazza di Ravenna a fare il sacrificio di spostarsi per vedere Fabio, senza mai ricevere lo stesso sforzo da parte del fidanzato. Come ha ammesso Sara durante la presentazione del programma, Fabio non è mai andato nella sua città d’origine per incontrare la sua famiglia o vedere dove vive.

Non doveva di certa volare fino a Marracash! Sara di Temptation Island settembre ha origini marocchine, ereditate dal padre. Nonostante il suo legame etnico con il Marocco, Sara è italiana a tutti gli effetti, e ha sempre vissuto a Ravenna (che dista 10 ore di auto da Catanzaro). La sua connessione con la cultura nordafricana è una parte importante della sua identità, anche se Ravenna è la città che lei considera casa.

La coppia, però, non è estranea alle polemiche. Alcune testimonianze sostengono che Sara e Fabio possano essere una “coppia fake”, partecipanti scelti solo per creare dinamiche televisive e ottenere visibilità. Queste accuse derivano in parte dal passato di Fabio, che aveva già fatto un’apparizione televisiva a Uomini e Donne, dove fu accusato di cercare esclusivamente notorietà​ durante la segnalzione di Paula come presunta amante di Christian Galella all’epoca fidanzato con Tara Gabrielletto.

Sara El Moudden e il presunto legame di parentela vip

A rincarare la dose, un amico di Fabio, Francesco Vescio, ha sostenuto su TikTok che il vocalist calabrese non fosse realmente coinvolto sentimentalmente con Sara, affermando che il loro legame fosse “solo per lo show”. Tuttavia, la redazione di Temptation Island ha smentito queste voci, confermando che la coppia partecipa con serietà e intenzioni genuine​.

Una curiosità che ha fatto il giro dei social riguarda il cognome di Sara. Alcuni fan hanno ipotizzato che Sara El Moudden di Temptation Island Settembre fosse imparentata con il pallavolista Omar El Moudden, a causa del cognome e delle comuni origini marocchine. Anche se i figli di vanno di moda in tv, questa voce è del tutto infondata: Sara e Omar non sono fratelli, e non c’è alcun legame di parentela tra i due.