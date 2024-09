Temptation Island settembre 2024 ha spiazzato il pubblico di Canale 5. Da un lato è uno degli show più attesi di questa stagione televisiva, dall’altra rischia di creare un effetto boomerang. Già l’anno scorso si era parlato di un’edizione Winter che poi è saltata per lasciar spazio ad una autunnale. C’è di fatto una bella differenza perché le coppie tornano all’Is Morus Relais dopo un lasso di tempo davvero breve e questo potrebbe annoiare. Le riprese di Temptation Island settembre 2024 sono avvenute subito dopo Ferragosto, circa un mese dopo la conclusione dell’edizione estiva del programma condotto da Filippo Bisciglia, che si è conclusa a luglio. Questo breve intervallo tra le due stagioni è una novità per il format italiano, che per la prima volta propone una doppia edizione nello stesso anno, seguendo una strategia già adottata in altre versioni internazionali del programma.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare dall’idea “Winter”, le riprese non si sono svolte in una tipica location invernale. Infatti, la seconda edizione di Temptation 2024 è stato girato nello stesso villaggio che ospita tradizionalmente l’edizione estiva, ovvero il resort Is Morus Relais, situato in Sardegna, immerso nel verde e affacciato su una spiaggia incantevole. Questa location, ormai simbolica per il programma, è caratterizzata da un’atmosfera intima e rilassante, che funge da sfondo perfetto per i momenti di tensione e riflessione che caratterizzano il format.

Molti si aspettavano che essendo stata inizialmente annunciata come un’edizione Winter , le riprese si svolgessero in un contesto più freddo e suggestivo, come una montagna innevata o un resort invernale. Ci sono due ragioni principali dietro la decisione di mantenere la location estiva e trasformare l’idea Winter in Temptation Island settembre:

Motivo televisivo: La produzione ha deciso di mantenere la coerenza visiva con l’edizione estiva. Temptation Island è sinonimo di mare, sole e tentazioni in spiaggia, e rompere troppo con questa immagine potrebbe disorientare il pubblico. Le dinamiche del programma sono strettamente legate all’atmosfera calda e rilassante della location, che contribuisce a creare un contesto favorevole per le tentazioni e i conflitti tra le coppie. Motivo pratico: Un’altra ragione cruciale è che la troupe era già presente sul posto, avendo appena concluso le riprese dell’edizione estiva. Mantenere la stessa location ha ridotto i costi e semplificato l’organizzazione logistica. Girare in una nuova location invernale avrebbe comportato costi aggiuntivi e una nuova pianificazione tecnica, oltre a rallentare il processo produttivo.

Questa strategia di raddoppiare le edizioni in breve tempo segue il modello adottato da altri paesi, dove il programma ideato da Maria De Filippi viene registrato più volte l’anno, in modo da sfruttare al massimo le risorse già presenti e capitalizzare sull’interesse del pubblico.

Temptation Island Winter 2024 e il palinsesto Mediaset

L’introduzione di Temptation Island Settembre 2024 ha anche avuto delle ripercussioni sul palinsesto di Mediaset. In particolare, l’inizio di programmi storici come Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi è stato posticipato per dare maggiore spazio e visibilità alla nuova edizione di Temptation Island. Questo slittamento ha permesso al programma di avere una posizione di rilievo nel palinsesto e di sfruttare l’entusiasmo del pubblico generato dall’edizione estiva.