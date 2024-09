Grande Fratello c’è già il triangolo: lacrime chiusi nella sauna

Non sono bastate 24 ore dall’inizio dell’edizione 2024 del Grande Fratello per vedere emergere il primo triangolo amoroso che spera di infiammare gli animi e tenere incollati gli spettatori allo schermo. Anche per la prima puntata del reality è stata la meno vista della sua storia. Al centro di questa dinamica romantica troviamo Lorenzo Spolverato, il modello milanese che, con il suo sguardo magnetico e la sua storia personale di rivalsa, ha già conquistato non una, ma ben due donne nella Casa: Jessica Morlacchi e Shaila Gatta.

Lorenzo, 26 anni, ha fatto il suo ingresso nella Casa con un profilo di ragazzo silenzioso e riservato, ma con una determinazione e un fascino che non sono passati inosservati. Nato e cresciuto in un quartiere popolare di Milano, Lorenzo ha iniziato a lavorare fin da giovane per sostenere la sua famiglia, ma il suo sogno è sempre stato quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island, si è lanciato nel mondo della moda e della recitazione, e il Grande Fratello rappresenta per lui la grande occasione per farsi notare a livello nazionale.

Grande Fratello le prime lacrime di Shaila Gatta

Jessica Morlacchi, con i suoi 37 anni e un passato da stella della musica, è entrata nella Casa portando con sé tutta la sua dolcezza e una vulnerabilità che la rendono irresistibile. L’ex cantante dei Gazosa, dopo aver vissuto periodi difficili che l’hanno allontanata dai riflettori, è pronta a riscoprire una nuova fase della sua vita, e il suo legame spontaneo con Lorenzo si è subito notato. La sintonia tra loro è stata immediata, con sguardi e sorrisi che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione.

Shaila Gatta, invece, è un concentrato di energia e determinazione. 28 anni, è diventata famosa come velina di Striscia la Notizia. La sua personalità vivace e il suo carisma l’hanno subito fatta notare nella Casa del Grande Fratello, e la sua complicità con Lorenzo, cementata da un bagno notturno in piscina, ha acceso la miccia di quello che sembra essere un triangolo tutto da scoprire. Amore vero o solo strategia? Intanto Shaila Gatta è stata protagonista delle prime lacrime al GF in sauna proprio con Lorenzo Spolverato, una piccola crisi che il ragazzo ha cercato di gestire con parole di conforto.