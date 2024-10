La puntata di Ballando con le Stelle del 12 ottobre 2024 ha regalato forti emozioni e qualche colpo di scena, culminando in un atteso spareggio tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Alan Friedman e Giada Lini. Entrambe le coppie, nonostante l’impegno e la determinazione, non sono riuscite a conquistare pienamente né il pubblico né la giuria, finendo così allo scontro finale. Il verdetto è ancora in sospeso e verrà svelato solo nella prossima puntata, lasciando tutti con la curiosità di scoprire chi proseguirà il proprio percorso nel programma.

I commenti dei giudici e i voti di ieri sera

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero ha incantato con la sua performance al fianco di Giovanni Pernice. Carolyn Smith si è alzata in piedi per omaggiare l’esibizione della coppia e ha sottolineato la precisione e la crescita tecnica di Bianca, affermando che la sua postura fosse perfetta. Standing ovation dal pubblico e tutti 10 che con i 20 punti della puntata precedente hanno permesso a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice di conquistare 70 punti e candidarsi ad essere i favoriti per la vittoria finale.

Voto complessivo: 50 punti

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

La performance di Sonia Bruganelli è stata al centro di una delle polemiche più accese della serata. Infortunata l’esibizione è stata cambiata negli ultimi giorni ma la discussione nasce dall’atteggiamento della concorrente e dalle parole pronunciate a La Vita in Diretta. Per Selvaggia Lucarelli è stata modesta sottolineando come i suoi giudizi spera che non abbiano turbato nessuno. Il riferimento è alla puntata scorsa dove la Lucarelli aveva notato come la Bruganelli fosse piccola rispetto alla sua personalità. Un giudizio che non è piaciuto alla ex moglie di Paolo Bonolis perché c’era sua figlia a casa a guardare la performance. Botta e risposta tra le due poi la stoccata della giudice “Non ti conviene che si parli solo di ballo perché sei ultima nella lista, ti vedo confusa”. Poi Canino si domanda perché è a Ballando con le Stelle e di sicuro non è per soldi perché è milionaria, Sonia Bruganelli nega di esserlo.

Voto complessivo: 27 punti

Alan Friedman e Giada Lini

Prova tutto sommato sufficiente per la coppia ma i giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli e Mariotto, chiedono al giornalista di osare di più. Qualche appunto da parte di Carolyn Smith sulla postura del concorrente ma i progressi ci sono.

Voto complessivo: 29 punti

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Grande intesa ed energia per la coppia che strappa applausi al pubblico e viene premiata anche dalla giuria. I due funzionano benissimo per la loro freschezza e per la loro capacità di sperimentare e portare modernità ai balli classici. Grandi apprezzamenti anche per Nikita Perotti giudicato il nuovo bono di Ballando con le Stelle.

Voto complessivo: 43 punti

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Federica Pellegrini ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria determinazione. A fare la differenza la capacità della campionessa di esporsi e di non temere il giudizio degli altri. Una ricerca continua di migliorarsi, così come ha fatto nella vita che l’ha messa di fronte a grandi sfide

Voto complessivo: 35 punti

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Ancora un’ottima performance per l’attore e produttore insieme alla ballerina professionista. Carolyn Smith ha sottolineato la padronanza nella guida da parte di Barbareschi mentre la Lucarelli ha apprezzato la sua capacità di collegare le emozioni al ballo. Alla fine il produttore rivela “Ho sempre accarezzato il mio lato femminile e maschile insieme, l’ho accettato da tanti anni”.

Voto complessivo: 48 punti

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Charleston in affanno per la coppia con la cantante che al termine sembra arrivata al limite. Carolyn cita Joséphine Baker, Selvaggia Lucarelli ritiene che il maestro stia spingendo molto e troppo essendo ancora alla terza puntata. La Rocca non ci sta e appare un po’ di nervosismo che scatena i social. In tanti credono che la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice abbia tolto un po’ di sicurezza in Pasquale La Rocca vincitore delle ultime due edizioni.

Voto complessivo 38 punti

Federica Nargi e Luca Favilla

Con il valzer la coppia entra realmente in gara e si candida per la finale. Performance di livello per Carolyn Smith e giudizi tutti positivi per la ex velina.

Voto complessivo 46 punti

Le polemiche della puntata

La puntata ha visto numerosi momenti di tensione, in particolare lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ma non è stato l’unico momento di attrito della serata. Un’altra polemica ha riguardato il trattamento dato a Francesco Paolantoni da Guillermo Mariotto. Il comico è alle prese con la diverticolite e nonostante il consiglio da parte dei medici di non esibirsi, ha scelto di continuare con la gara. La sua perfomance però è stata bocciata dal giudice che gli ha rifilato 0, mentre Selvaggia Lucarelli 1. Anastasia Kuzmina, maestra di Paolantoni, è apparsa contrariata e vicina alle lacrime. Tanti i commenti negativi sui social per la scelta di bocciare la coppia. Alla fine il pubblico ha ribaltato il verdetto permettendo ai due di qualificarsi per la prossima puntata.

Tante polemiche anche per i giudizi di Furkan Palali, concorrente molto apprezzato dal pubblico. Dopo la sua esibizione, Mariotto ha criticato Palali ritenuto di cemento. Arriva 0 anche per lui e l’attore di Terra Amara rimane perplesso pensando fosse uno scherzo. Per Zazzaroni è stata l’esibizione migliore portata da Furkan Palali finora mentre Selvaggia Lucarelli ha apprezzato i complimenti ricevuti da Fikret di Terra Amara e lo premia con un bel 7.

Le polemiche hanno continuato a infiammare i social per tutta la notte, con molti fan di Furkan che hanno difeso il loro beniamino, accusando Mariotto di essere troppo duro nei giudizi. Anche il confronto tra Bruganelli e Lucarelli ha alimentato il dibattito sui social, con Marco Salvati e Gabriele Parpiglia che hanno aggiunto benzina sul fuoco con i loro commenti taglienti contro Sonia. Il primo ha ammesso di essere stato licenziato come autore di Avanti un Altro da Sonia Bruganelli, mentre il giornalista ha criticato il comportamento della sua ex amica.