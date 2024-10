Uomini e Donne cosa significa che Mario è un malessere: è polemica

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trasmessa il 24 ottobre 2024, la dama Giada ha parlato di Mario Cusitore, descrivendolo come un “malessere”. Ma cosa significa davvero questo termine, e perché è diventato così virale, soprattutto su TikTok?

In questo caso, Giada ha usato il termine “malessere” con ironia, per dire che Mario è un playboy che non vuole impegnarsi seriamente. Ma sui social, e in particolare su TikTok, il termine ha un significato più preciso: “malessere” si riferisce a un certo tipo di uomo caratterizzato da gelosia eccessiva, autorità nella relazione e un doppio standard nelle aspettative di comportamento. Questo tipo di figura maschile pretende spesso libertà per sé ma limita le azioni della fidanzata, creando una disparità che molti considerano tossica.

“Malessere”: tra tendenza social e significato controverso

Su TikTok, il fenomeno “malessere” è emerso come descrizione di uomini che, pur mostrando interesse e attrazione, esibiscono gelosia eccessiva e un’autorità non richiesta. Questo atteggiamento, che in qualche modo richiama un tradizionale controllo maschile, è stato criticato da molte persone come un ritorno a dinamiche sessiste e pericolose. Nei video, la parola è diventata un termine per ironizzare sui comportamenti di questi uomini, in cui emergono due pesi e due misure: pretendono fedeltà e presenza dalla compagna, ma non esitano a fare “i propri comodi”.

Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa sul tema “malessere”, sottolineando come questo atteggiamento sia un ritorno a vecchi schemi di possesso e controllo. Lucarelli ha commentato che esaltare un tale comportamento può risultare pericoloso, specialmente su piattaforme come TikTok, che influenzano molti giovani. La giornalista ha evidenziato come la normalizzazione della gelosia e del controllo nelle relazioni possa portare a conseguenze gravi e creare una cultura tossica di coppia, dove uno dei partner si sente in diritto di dettare le regole in modo unilaterale.

Il “malessere” di Mario Cusitore: un termine scherzoso

Nel caso di Mario Cusitore, Giada ha usato “malessere” in un contesto scherzoso, con un significato diverso rispetto a quello serio discusso dai giornalisti. In sostanza, Giada lo ha definito “malessere” non perché Mario esibisca atteggiamenti di controllo, ma piuttosto perché è un playboy, uno che si diverte senza voler mettere la testa a posto. Mario, insomma, è un uomo da evitare perché non si vuole impegnare: il classico tipo affascinante, ma senza intenzioni serie.

Da un lato, il termine “malessere” è usato ironicamente nel contesto di Uomini e Donne per descrivere un uomo che gioca senza prendere impegni. Dall’altro, ha assunto su TikTok un significato più problematico, diventando un fenomeno sociale criticato per il rischio di normalizzare dinamiche di controllo nella coppia. Quello che appare come una moda social ha, quindi, due facce: una ironica e leggera, l’altra più seria e potenzialmente pericolosa.