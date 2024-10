Ballando con le Stelle Carlo Aloia ha una moglie famosissima: chi è e la loro storia

Chi segue Ballando con le stelle sicuramente conosce Carlo Aloia, ma forse pochi sanno che la sua dolce metà è una ballerina altrettanto famosa e talentuosa. Parliamo di Jlenia Intravaia Firulottina, la moglie di Carlo dal 2019, e insieme formano una coppia solida sia nella vita che nella danza.

Jlenia Intravaia Firulottina è di origini emiliane, nata a Granarolo e cresciuta tra questa cittadina e Bologna, dove ha frequentato il liceo linguistico. Già da piccola, Jlenia ha mostrato una passione irrefrenabile per la danza, un’arte che avrebbe segnato tutto il suo percorso di vita. Ma non è tutto: Jlenia è anche una grande appassionata di make-up e cura delle unghie, e non è raro vederla condividere consigli e tecniche sui social.

Oggi Jlenia, che ha circa 30 anni, è una ballerina affermata nel settore e, oltre a ballare, è anche insegnante di danza, dimostrando la sua voglia di trasmettere questa passione alle nuove generazioni. La sua carriera ha preso una svolta importante nel 2015 quando è entrata nella compagnia di danza Burn the Floor, dove ha incontrato per la prima volta Carlo Aloia.

Burn the Floor: dove è nata la magia

Per chi non lo sapesse, Burn the Floor è una delle compagnie di danza più famose al mondo, specializzata in spettacoli di ballroom dance che mescolano energia, passione e movimenti spettacolari. È una compagnia che ha portato il ballo da sala a un livello successivo, rendendolo un vero show adrenalinico.

Ed è proprio in questo contesto che Jlenia e Carlo si sono conosciuti. Entrambi, già ballerini di talento, hanno iniziato a collaborare e a ballare insieme, trovando una sintonia che andava ben oltre la pista da ballo. Le loro performance sono diventate un vero e proprio spettacolo, e ben presto i due hanno capito che la loro intesa non era solo professionale.

L’amore tra Carlo Aloia e Jlenia: una storia nata sulla pista

Jlenia Intravaia Firulottina moglie di Carlo Aloia (Instagram)

Dopo essersi incontrati nel 2015 e aver iniziato a ballare insieme, Carlo e Jlenia hanno trasformato quella che era una collaborazione artistica in un amore profondo. Si sono sposati nel 2019, consolidando un legame che ha continuato a crescere nel tempo. E adesso, la coppia è pronta ad accogliere una nuova vita: Jlenia è infatti in dolce attesa della loro prima figlia.

Una coppia così, unita sia nella vita che sul palco, è davvero qualcosa di speciale. E se pensi che essere partner di ballo e di vita possa creare problemi, Carlo e Jlenia dimostrano esattamente il contrario. La loro armonia si vede sia nelle coreografie che realizzano, sia nel modo in cui parlano l’uno dell’altra nelle interviste.

Quest’anno, Carlo Aloia si è lanciato nella nuova avventura di Ballando con le stelle, dove balla in coppia con Sonia Bruganelli. L’esperienza nel programma è un’opportunità per lui di dimostrare il suo talento e la sua versatilità come ballerino, portando tutta l’esperienza accumulata con Burn the Floor e le competizioni internazionali.

Jlenia, sempre presente, non manca mai di sostenere suo marito, e il loro legame è una delle cose che gli dà più forza anche nelle sfide più difficili. È evidente che il supporto reciproco tra i due è uno dei segreti del loro successo, sia come coppia che come artisti.