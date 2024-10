Ballando con le stelle Nikita Perotti fa coppia con Sophia Berto non come pensi

Attualmente, Nikita Perotti risulta single, ma c’è un nome che fa capolino nella sua vita e nel suo cuore: Sophia Berto. E se pensi che tra loro ci sia solo ballo e armonia, ti sbagli di grosso! La loro storia è cominciata con una rivalità che nessuno si aspettava.

Facciamo un passo indietro. Nikita e Sophia si sono incontrati per la prima volta nel 2019. Ma no, non c’è stato subito il colpo di fulmine professionale. Al contrario, i due si trovavano su fronti opposti, ognuno rappresentando una squadra diversa. E si sa, quando c’è competizione, non è facile andare d’accordo. In effetti, come hanno rivelato i due ballerini in un’intervista a Da Noi a Ruota Libera, all’epoca non potevano proprio vedersi: “Non potevamo vederci, il nostro rapporto era solo odio”, ha detto Sophia con un sorriso.

E Nikita, sempre con un tono scherzoso, ha confermato: “Sì, eravamo sempre in competizione, e sinceramente non pensavo che avrei mai ballato con lei”.

Ma si sa, la vita è piena di sorprese. Un giorno, entrambi si sono ritrovati senza partner di ballo, e a quel punto le rispettive famiglie hanno deciso di unire le forze. Il padre di Nikita ha contattato la madre di Sophia per organizzare una prova insieme. E da lì, tutto è cambiato.

All’inizio, l’idea di ballare insieme non li entusiasmava affatto. Immagina la scena: due giovani con un passato da rivali, costretti a collaborare. Ma qualcosa ha fatto clic. Dopo quella prima prova, hanno capito che, nonostante le differenze e la competitività iniziale, insieme avevano un’energia speciale. Hanno deciso di continuare a ballare in coppia, e da quel momento è nata una partnership che dura da ben cinque anni.

Ballando con Te e l’esordio in TV

Nikita Pierotti e Sophia Berto vincitori di Ballando con te

Il vero debutto televisivo della coppia è avvenuto nel 2023 all’interno del segmento “Ballando con Te”. È lì che Nikita e Sophia hanno iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico. La loro sintonia sulla pista da ballo era evidente, e i giudici e il pubblico non potevano fare a meno di notare la chimica tra loro. Ma, come spesso accade, dietro le quinte c’era una storia molto più complessa e interessante.

Rossella Erra, commentando la loro performance in uno degli episodi, ha detto: “Si vede che c’è una grande intesa tra loro. Sono un esempio di come la competizione possa trasformarsi in qualcosa di più bello”. E in effetti, Nikita e Sophia sono la dimostrazione che, a volte, è proprio dai contrasti che nascono le collaborazioni migliori.

Oggi, Nikita e Sophia sono inseparabili. Non solo sul palco, ma anche nella vita. Hanno sviluppato un’amicizia profonda, che va oltre il ballo. “Sono cinque anni che balliamo insieme e siamo diventati migliori amici”, ha confessato Sophia durante l’intervista. E Nikita ha aggiunto con un sorriso: “Non avrei mai immaginato che saremmo arrivati qui, ma non potrei essere più felice”.

E se ti stai chiedendo se ci sia qualcosa di più tra i due, beh, la risposta è no. O almeno, non ancora. Per ora, Nikita e Sophia si godono la loro amicizia e il loro successo sulla pista da ballo, dimostrando che, anche quando si parte con il piede sbagliato, le cose possono cambiare.

Il percorso a Ballando con le stelle

Il talento di Nikita e Sophia è emerso ancora di più quando sono entrati a far parte di Ballando con le stelle rispettivamente con Anna Lou Castoldi e Tommaso Marini. La presenza e la freschezza portata dai due giovani ballerini ha dato un’ulteriore dose di novità a questa edizione dello show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

Di nuovo rivali in pista ma questa volta si sostengono a vicenda perché quando c’è un legame vero e sincero non serve essere sotto i riflettori per essere al fianco della persona che conta. La storia di Nikita Perotti e Sophia Berto è la dimostrazione che con il tempo, la volontà e la professionalità si può creare qualcosa di unico. E se oggi, sul palco di Ballando con le stelle, entrambi stanno brillando, è anche grazie a quel legame speciale che hanno costruito nel tempo.