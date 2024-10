Ballando con le stelle super coppia verso un clamoroso addio

Se c’è una cosa che rende Ballando con le stelle imprevedibile, sono gli imprevisti. E stavolta, la sfortuna ha colpito Nina Zilli, in coppia con Pasquale La Rocca, che si è ritrovata alle prese con un infortunio che potrebbe tenerla fuori dal programma. La cantante ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5: “Come sto? Domanda difficile… sapete già del mio povero piede. Tre costole e un piede… ho preso una botta e ora è infiammato”.

Ma come è successo? La risposta è decisamente meno spettacolare di quanto ci si potrebbe aspettare: niente cadute acrobatiche durante le prove, ma un incidente domestico, precisamente contro un’anta dell’armadio. Risultato? Edema al piede, e la possibilità di non poter ballare nelle prossime puntate. Insomma, quando si dice sfortuna…

Anche Rossella Erra, sempre presente per raccontare i retroscena del programma, ha confermato la situazione, spiegando che Pasquale La Rocca ha dovuto adattare la coreografia proprio per permettere a Nina di partecipare, considerando che era già infortunata con tre costole rotte: “Purtroppo adesso ha anche un edema al piede che non si è fatta a Ballando, ma dando una botta ad un’anta di un armadio”. Ebbene sì, sembra proprio che gli infortuni domestici siano i più temibili!

Un déjà vu: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Ora, se tutto questo vi sembra familiare, è perché qualcosa di simile è già successo a Pasquale La Rocca due anni fa, quando ballava con Luisella Costamagna. Anche lei si ritrovò con un infortunio, precisamente una contrattura al piede sinistro, che la costrinse a ritirarsi temporaneamente dal programma. Ma, grazie al regolamento che prevede il ripescaggio, la Costamagna riuscì a tornare in gara e, udite udite, vinse addirittura l’edizione!

C’è quindi ancora speranza per Nina Zilli. Se non dovesse farcela subito, potrebbe comunque essere ripescata, come è successo alla Costamagna. E chissà, magari anche per lei sarà l’occasione per un ritorno in grande stile. Alla fine, chi ha detto che le storie a Ballando con le stelle non possono avere un finale a sorpresa?

E adesso? Il futuro di Nina Zilli a Ballando

La domanda che tutti si fanno è: Nina Zilli riuscirà a recuperare in tempo per continuare a ballare? I fan sperano di sì, e la cantante sembra determinata a non mollare. Ma se le condizioni non dovessero migliorare, la strada del ripescaggio rimane una possibilità. E se c’è una cosa che abbiamo imparato da Ballando con le stelle, è che i colpi di scena non mancano mai.

Quindi, incrociamo le dita per Nina e aspettiamo di vedere se, come in un vero e proprio racconto a lieto fine, riuscirà a tornare in pista e a regalare al pubblico un altro spettacolo memorabile. Dopotutto, la vera sfida di Ballando non è solo sulla pista, ma anche nella capacità di rialzarsi e di tornare più forti di prima