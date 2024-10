Che Dio ci aiuti 8 torna Elena Sofia Ricci e fa la fine di Suor Costanza

Elena Sofia Ricci, l’amatissima Suor Angela, torna a fare capolino in Che Dio ci aiuti 8 e i fan non stanno nella pelle. La notizia del suo ritorno ha letteralmente infiammato i social, soprattutto perché la serie sarà trasmessa su Rai 1 nella primavera del 2025, probabilmente prima o dopo il Festival di Sanremo. Le riprese sono in corso a Roma e le prime anticipazioni stanno già facendo impazzire tutti.

Ma attenzione, non aspettatevi la solita Suor Angela. Questa volta, Elena Sofia Ricci sarà presente solo nella prima e nell’ultima puntata, con forse qualche cameo sparso. Niente più indagini e ficcanasate per aiutare chi ha bisogno; questa versione di Suor Angela sarà diversa. Sarà più simile a una Suor Costanza, diventando un punto di riferimento per Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi) che, come svelano le anticipazioni, prenderà i voti e diventerà suora.

Azzurra si troverà a gestire un centro per ragazze in difficoltà, un po’ come fece Suor Angela ai suoi tempi, ma con un suo tocco personale. Il nuovo co-protagonista maschile sarà Giovanni Scifoni, che molti conoscono come il neurologo di Doc – Nelle tue mani. Insomma, le premesse ci sono tutte per una stagione piena di emozioni e nuovi inizi.

Perché Elena Sofia Ricci aveva lasciato Che Dio ci Aiuti

Ma cosa ha spinto Elena Sofia Ricci a lasciare il suo ruolo iconico? In un’intervista l’attrice ha spiegato: “Non ho mai fatto serie per più di tre/quattro stagioni, sono allergica alla ripetitività. Ma da Suor Angela facevo fatica a separarmi”. Ha ammesso che, pur amando il personaggio, desiderava esplorare altri orizzonti professionali, rimanendo però aperta alla possibilità di tornare. E così è stato, anche se solo per qualche apparizione.

Il passaggio di testimone alla Chillemi è stato un passaggio importante per la serie. Azzurra Leonardi è riuscita a conquistare il pubblico, e la settima stagione ha ottenuto ottimi ascolti, anche se l’iconica Suor Angela appariva solo in brevi cameo. Questa formula vincente verrà riproposta anche nella nuova stagione, anche se in forma più ridotta. Stando a quanto rivelato da Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia Ricci ha girato sul set solo per tre giorni, confermando la sua presenza limitata.

Il nuovo percorso di Azzurra e il ritorno di Suor Angela

Le anticipazioni sono chiare: Azzurra diventerà suora e si occuperà di un centro per ragazze in difficoltà, trovandosi ad affrontare nuove sfide. Ma, come ogni viaggio, anche questo avrà i suoi momenti di incertezza, e sarà proprio Suor Angela a fare da guida. Non più la protagonista assoluta, ma una figura di riferimento che farà capolino per dare consigli e conforto, proprio come Suor Costanza fece con lei anni prima.

E qui si crea una dinamica interessante: Giovanni Scifoni, il nuovo co-protagonista, porterà sicuramente una ventata di novità con il suo personaggio. Il fatto che Azzurra e lui lavoreranno insieme al centro per ragazze promette scintille (in senso buono, ovviamente). Non possiamo fare a meno di chiederci: nascerà un’amicizia profonda o ci saranno momenti di tensione? La stessa Elena Sofia Ricci ha confermato che sarà presente solo nella prima e nell’ultima puntata di questa stagione.

Che Dio ci aiuti 8: cosa ci aspetta?

I fan di Che Dio ci aiuti sono abituati ai colpi di scena, e questa stagione non farà eccezione. Oltre al nuovo ruolo di Azzurra e al ritorno di Suor Angela, ci saranno sicuramente altri sviluppi interessanti. Che si tratti di nuove storie d’amore, misteri o momenti di crescita personale, una cosa è certa: la serie sa sempre come tenere il pubblico incollato allo schermo.

E poi, ammettiamolo: rivedere Elena Sofia Ricci, anche se solo per qualche episodio, è un regalo che i fan non si aspettavano e che sicuramente apprezzeranno. Il suo personaggio ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori, e il suo ritorno, anche se breve, è il modo perfetto per mantenere viva la connessione con le radici della serie.

Insomma, prepariamoci a un mix di emozioni nella primavera del 2025 con Che Dio ci aiuti 8. Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi saranno ancora una volta insieme, ma in ruoli diversi e con nuove sfide da affrontare. La strada per Azzurra sarà tutta da scoprire, e noi non vediamo l’ora di capire cosa succederà al suo personaggio.

E chissà, magari con qualche colpo di scena Suor Angela ci sorprenderà ancora una volta. Per ora, non ci resta che aspettare, pronti a goderci il ritorno di una delle serie più amate d’Italia.