Amici Senza Cri e Ilan stanno insieme? Le barre dedica

Nella puntata di Amici andata in onda il 27 ottobre, la cantante Senza Cri ha sollevato parecchie curiosità con la sua esibizione durante la classifica giudicata da Amadeus. Sotto la guida della prof Lorella Cuccarini, la giovane artista ha reinterpretato “Malibu” di Sangiovanni, aggiungendo delle barre personali dedicate a Ilan, il collega cantante e amico con cui ha legato molto durante il programma. Il modo scherzoso e affettuoso con cui Senza Cri ha parlato di Ilan ha fatto nascere il dubbio tra il pubblico: stanno insieme o no?

Le barre che Senza Cri ha inserito nella sua performance, che facevano riferimento a un soprannome dato da Ilan e alla loro relazione, hanno senza dubbio acceso la curiosità dei fan. Al momento, però, non ci sono segnali concreti di una storia d’amore: nessun bacio o momento di tenerezza è stato visto tra i due. Certo, la sintonia è evidente, e la loro affinità come cantanti li ha sicuramente avvicinati, ma per ora sembra che si tratti solo di una grande amicizia. Chi lo sa, però, cosa potrebbe succedere in futuro? Spesso, dalle migliori amicizie nascono le più belle storie d’amore, e i fan, ovviamente, non vedono l’ora di scoprire se tra i due ci sarà una svolta romantica.

Chi è Senza Cri

Ma chi è Senza Cri, la cantante che sta conquistando il pubblico di Amici con il suo talento e la sua simpatia? Il vero nome di Senza Cri è Cristina Da Costa. È nata a Brindisi il 12 novembre 2003, e ha origini pugliesi, qualcosa che ha sempre influenzato il suo modo di fare musica. Cresciuta in una famiglia dove la musica è sempre stata parte della quotidianità, Senza Cri ha iniziato a cantare fin da piccola, mostrando un talento precoce.

La giovane cantante ha sempre avuto una passione per la musica e, fin dall’adolescenza, ha frequentato scuole e corsi di canto per perfezionarsi. Ha iniziato esibendosi in piccoli locali della sua città, partecipando a concorsi canori locali e regionali dove ha raccolto i suoi primi successi. La sua determinazione e la voglia di mettersi in gioco l’hanno portata ad avvicinarsi al mondo del songwriting: i suoi testi, spesso autobiografici, parlano delle difficoltà e delle gioie dell’essere giovani oggi, con un tono diretto e sincero che piace molto ai suoi fan.

Nel 2023, ha avuto la sua grande occasione entrando nella scuola di Amici. Qui, sotto la guida di Lorella Cuccarini, ha avuto modo di esprimere al meglio la sua creatività, mescolando il pop con elementi rap e aggiungendo sempre un tocco personale alle sue performance. Proprio come nella puntata del 27 ottobre, quando ha deciso di reinterpretare “Malibu” aggiungendo delle barre inedite che hanno reso l’esibizione unica.

Con la sua personalità solare e il suo stile unico, Senza Cri sta conquistando sempre più pubblico. Che la sua storia con Ilan si trasformi o meno in qualcosa di più, il suo percorso musicale sembra essere destinato a crescere. Giovane, talentuosa e determinata, Senza Cri è una delle promesse dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi