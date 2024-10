Ballando con le stelle la lite Di Pasquale Carolyn ha motivi storici

Nella puntata di Ballando con le stelle del 26 ottobre, un momento di forte tensione ha coinvolto Carolyn Smith e Simone Di Pasquale. Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che hanno ballato un quickstep. Prima della votazione, è stata trasmessa una clip in cui Paolantoni si lamentava della giuria, accusandola di essere prevenuta e ingiusta nei suoi confronti. Nonostante l’esibizione fosse stata buona, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino lo hanno comunque criticato, facendo sorgere dubbi sulla loro imparzialità.

Simone Di Pasquale, commentatore del programma, ha preso la parola e ha puntato il dito contro la giuria, sostenendo che ci fossero “due pesi e due misure”. Ha accusato i giudici di essere più severi con alcuni concorrenti rispetto ad altri, quasi come se avessero un timore reverenziale nei confronti di certi personaggi. A quel punto, Carolyn Smith è intervenuta per difendere la giuria, ribattendo: “Quando parli della giuria, devi fare nome e cognome, non siamo tutti uguali”. La tensione è salita quando Di Pasquale ha risposto bruscamente, invitandola a “fare il suo lavoro”, generando così una reazione immediata da parte di Smith, che ha rifiutato di essere trattata con poco rispetto. Anche Guillermo Mariotto è intervenuto per difendere Carolyn, aggiungendo che le parole di Simone erano state inopportune.

Questi battibecchi mostrano quanto la rivalità tra Smith e Di Pasquale sia ormai diventata una parte fondamentale dello show, alimentando l’attenzione del pubblico e portando un pizzico di pepe alle puntate.