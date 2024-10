Ida Platano: amore segreto e carriera al top dopo Uomini e Donne

Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, e la sua vita amorosa ha tenuto incollati milioni di spettatori per anni. Oggi la famosa dama del trono over non è più presente nel parterre del dating show e si divide tra lavoro, amore e social media. La sua vita dopo l’uscita dal programma, senza aver concluso il percorso, si sta rivelando davvero interessante.

La storia di Ida Platano: dai primi amori a Uomini e Donne

Ida Platano, nata a Palermo il 30 marzo 1982, si trasferisce a Brescia da giovane a causa di problemi economici familiari. Con il suo fidanzato dell’epoca, decide di lasciare la Sicilia e iniziare una nuova vita nel nord Italia. Tuttavia, il padre di Ida, uomo molto tradizionalista, impone alla figlia di sposarsi per poter convivere. Così, a soli 18 anni, Ida si unisce in matrimonio, ma il rapporto dura dieci anni prima di concludersi.

Dopo la fine del matrimonio, Ida ha avuto una breve relazione da cui è nato il suo unico figlio, Samuele. Crescere Samuele da sola non è stato semplice, ma Ida ha sempre dichiarato di non essersi pentita della sua scelta, sottolineando quanto sia orgogliosa di essere madre, nonostante le difficoltà e i sacrifici. Per Ida, Samuele è il centro del suo mondo.

La notorietà di Ida Platano è esplosa grazie a Uomini e Donne, dove si è fatta conoscere per la sua personalità autentica e per le sue tormentate storie d’amore. Il suo primo amore televisivo è stato Riccardo Guarnieri, con cui ha avuto una relazione intensa e altalenante. I due hanno anche partecipato a Temptation Island, ma il tentativo di salvare la loro storia non ha avuto l’esito sperato. La rottura definitiva con Riccardo è stata uno dei momenti più seguiti dal pubblico.

Successivamente, Ida ha iniziato una frequentazione con Alessandro Vicinanza, un altro cavaliere del trono over. Anche questa relazione, però, non è andata a buon fine. Alessandro, infatti, si è successivamente avvicinato a Roberta Di Padua, lasciando Ida nuovamente sola.

A un certo punto, Ida ha avuto anche l’opportunità di mettersi alla prova come tronista a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Mario Cusitore. La loro frequentazione è stata breve, ma intensa, e ha portato Mario a essere oggi molto richiesto nel trono over. Anche se tra loro non ha funzionato, Ida ha comunque dimostrato di essere una donna forte e determinata, capace di andare avanti e di rimettersi in gioco.

Cosa fa oggi Ida Platano: tra nuovi amori e successo professionale

Oggi Ida sembra aver voltato pagina definitivamente. Secondo alcune fonti, infatti, starebbe frequentando un uomo misterioso, lontano dai riflettori. È stata proprio lei a parlare di questa nuova conoscenza, svelando che, nonostante la riservatezza, ha finalmente trovato qualcuno che le fa battere il cuore. Il nome di questo nuovo cavaliere non è ancora stato reso pubblico, ma secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la relazione è seria e l’uomo non ha nulla a che fare con il mondo televisivo.

Forse questa volta Ida ha davvero trovato la stabilità che cercava lontano dal piccolo schermo. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, lasciando che il sentimento cresca senza le pressioni dei riflettori.

Il successo come influencer e parrucchiera

Ma non è solo l’amore a dare soddisfazioni a Ida Platano. La dama è riuscita a trasformare la sua notorietà televisiva in un vero e proprio successo professionale. Il suo salone di bellezza, la Maison Glamour, a Brescia è frequentato da numerosi clienti e gode di un’ottima reputazione. Grazie anche alla sua presenza su Instagram, dove condivide consigli di bellezza e momenti della sua vita quotidiana, Ida è diventata una vera e propria influencer.

Il suo profilo conta centinaia di migliaia di follower, e le sue collaborazioni con diversi brand di moda e beauty sono sempre più frequenti. I fan la seguono con passione, e i suoi post, pieni di consigli e piccoli momenti di vita, raccolgono sempre moltissimi like e commenti. Non è raro vedere Ida condividere le sue giornate con Samuele o mostrare i retroscena del suo lavoro, con una naturalezza che l’ha resa ancora più amata.

Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sembri essersi concluso, i fan non perdono la speranza di rivederla nello studio di Canale 5. La sua autenticità e la sua capacità di emozionare hanno fatto di lei una delle figure più amate del programma. Per ora Ida sembra preferire la tranquillità della sua nuova vita e il suo lavoro da influencer e parrucchiera. Ma chissà, magari in futuro deciderà di fare un ritorno trionfale o ci racconterà di più su questo misterioso cavaliere.