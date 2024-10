Stefano De Martino chi è il famosissimo e amico imitatore

L’edizione 2024 di GialappaShow è partita con il botto, grazie alla nuova e sorprendente imitazione di Stefano De Martino realizzata da Luigi Esposito, meglio noto come Gigi del duo Gigi e Ross. La scena si apre con De Martino, o meglio la sua imitazione, che entra in scena con una cravatta rossa, camicia bianca e pantaloni stretti che mettono in risalto il lato B, il tutto accompagnato da battute taglienti e un tempismo impeccabile. L’imitatore di Stefano De Martino a GialappaShow è un talento comico apprezzato da anni che merita di essere conosciuto anche da chi lo ha scoperto nei panni del conduttore di Affari Tuoi

Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Gigi, fa parte del celebre duo comico Gigi e Ross, formato con il collega Rosario Morra, ovvero Ross. Insieme, hanno conquistato il pubblico italiano con la loro verve, le imitazioni irresistibili e una comicità che gioca spesso sull’attualità e sulle personalità del mondo dello spettacolo. Il duo ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 e si è fatto notare in programmi di successo come Made in Sud, dove la loro comicità pungente e le imitazioni esilaranti li hanno resi tra i protagonisti più amati dal pubblico.

L’imitazione di Stefano De Martino a GialappaShow

La prima puntata di GialappaShow ha messo subito in luce il talento di Gigi, che si è calato nei panni di Stefano De Martino con un’ironia unica. Entrando in scena con la celebre cravatta rossa e i pantaloni aderenti, l’imitatore ha immediatamente catturato l’attenzione della Gialappa’s Band. «De Martino, ha sbagliato studio, questo è il GialappaShow», hanno commentato Giorgio Gherarducci e Marco Santin, sottolineando l’ironia della situazione.

Il tempismo perfetto di Gigi Esposito non poteva capitare in un momento migliore: Stefano De Martino è attualmente al centro dell’attenzione per la sua conduzione di Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti di questa stagione televisiva. Tra i dettagli ironici dell’imitazione, la Gialappa’s Band ha notato con sarcasmo che i pantaloni sembravano “troppo stretti, fatti apposta per mettere in mostra la parte posteriore”. L’intervento ha poi raggiunto il massimo della comicità con una frecciatina a Amadeus: «27% ho fatto. Volevo salutare il mio grande collega e predecessore Amadeus. Se vuoi, Amadeus, uniamo gli ascolti e facciamo il 30%!».

Il talento di Gigi e Ross nelle imitazioni

Non è la prima volta che Gigi di Gigi e Ross si cimenta in imitazioni iconiche. Nella sua carriera, infatti, Gigi ha dato vita a personaggi memorabili, sempre con quel tocco di originalità che caratterizza il duo. Tra le imitazioni più famose di Gigi ci sono quelle di Tiziano Ferro, un’interpretazione ironica e coinvolgente che ha divertito i fan, così come dei Zero Assoluto, portata in scena insieme a Ross.

Altre imitazioni celebri includono quelle di Alessandro Siani, uno dei comici napoletani più amati e rappresentato da Gigi e Ross nelle sue due anime, comico e poeta. Da ricordare anche le imitazioni dei coreografi Steve La Chance e Garrison, dove Gigi ha saputo esagerare con umorismo i tratti distintivi dei celebri insegnanti di danza, rendendo le esibizioni ancora più esilaranti. E come dimenticare la parodia di Notre Dame De Paris, un altro sketch iconico che ha fatto ridere il pubblico e ha dimostrato l’abilità di Gigi e Ross nel riproporre scene di successo in chiave comica.