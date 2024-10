Chi è l’attore che fa il primario Fusco di Un posto al sole: era in Mare Fuori

Marco Mario De Notaris è il nuovo volto di Daniele Fusco, primario dall’aria misteriosa che ha appena fatto il suo ingresso in Un posto al sole, la storica soap opera italiana. Ma chi è davvero questo attore? Classe 1975, De Notaris è un talento versatile che ha saputo farsi strada nel mondo della televisione e del cinema con un mix di serietà professionale e un pizzico di ironia che lo rendono unico. Oltre alla sua partecipazione nella soap napoletana, De Notaris ha interpretato ruoli che vanno dal drammatico al comico, rendendo i suoi personaggi sempre profondi e accattivanti.

Marco Mario De Notaris ha alle spalle una lunga formazione artistica, avendo studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, il che lo ha reso uno degli attori più preparati della sua generazione. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerose fiction di successo che gli hanno permesso di entrare nelle case degli italiani. Nonostante la sua riservatezza nella vita privata, De Notaris ha costruito un’immagine pubblica di attore serio, capace di adattarsi a diversi ruoli con la giusta dose di carisma e professionalità.

Un volto noto delle serie TV italiane

Oltre al recente ruolo in Un posto al sole, De Notaris ha fatto parte del cast di diverse serie TV molto popolari. Ricordiamo ad esempio il suo passaggio in Distretto di Polizia, una delle fiction poliziesche più amate d’Italia. Anche se qui ha interpretato un ruolo secondario, apparendo in un episodio della settima stagione, questa esperienza ha rappresentato un tassello importante della sua carriera. Da allora, ha proseguito la sua scalata, passando per produzioni come R.I.S. e L’Ispettore Coliandro, arricchendo il suo curriculum con esperienze in vari generi.

Uno dei ruoli più interessanti e complessi di Marco Mario De Notaris è senza dubbio quello di Alessandro Romano nella serie Mare Fuori. Qui, De Notaris interpreta un personaggio che, pur non essendo presente in tutte le stagioni, lascia un segno importante nella storia. Alessandro è il fratello minore di Beppe Romano, l’operatore del carcere minorile. Ma, a differenza di Beppe, Alessandro ha un carattere manipolativo, snob e molto critico verso l’ambiente “difficile” in cui il fratello lavora. Insomma, se Beppe si dedica anima e corpo al recupero dei ragazzi detenuti, Alessandro sembra quasi disprezzarli.

Questo contrasto tra i due fratelli crea una tensione palpabile: Alessandro Romano non perde occasione per sottolineare le scelte “strane” di Beppe, cercando di scoraggiarlo e addirittura di allontanarlo dal suo lavoro. Addirittura, in passato, Alessandro ha interferito nella relazione di Beppe con Latifah, insinuando falsità che hanno finito per incrinare il legame tra i due. Alessandro è un personaggio che incarna l’opposizione tra classi sociali, ma rappresenta anche quella voce critica e spesso fastidiosa che alcuni familiari possono avere, cercando di destabilizzare chi vuole seguire il proprio percorso di vita.

Con Alessandro, De Notaris ha portato sullo schermo un ritratto affascinante di un uomo che, con i suoi atteggiamenti snob e manipolativi, mette in luce un lato oscuro e carico di tensione della serie. È un personaggio che divide, e per questo resta uno dei ruoli più apprezzati dai fan di Mare Fuori.

Marco Mario De Notaris da Blanca a Rosy Abate

Oltre a Mare Fuori, De Notaris è apparso in altre serie di successo come Blanca. In questa fiction, interpreta il Ragionier Emilio Fornari, un personaggio che, con un tocco di umorismo, aggiunge dinamismo alle vicende della protagonista. Anche qui, De Notaris mostra la sua capacità di muoversi tra diverse sfumature, inserendo una dose di leggerezza in una serie per lo più drammatica.

Non possiamo dimenticare poi il suo ruolo in Rosy Abate. Nella seconda stagione della serie, De Notaris interpreta un medico legale, un personaggio che si inserisce nella trama come figura di supporto e che offre un contributo decisivo per lo sviluppo delle indagini. Anche se la sua presenza è meno centrale rispetto ad altri personaggi, la sua interpretazione dona autenticità al contesto investigativo della serie.

In I bastardi di Pizzofalcone, altra serie ambientata a Napoli, ha avuto un piccolo ruolo nella quarta stagione, un’altra esperienza che conferma la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti narrativi.

Con l’arrivo di Daniele Fusco in Un posto al sole, Marco Mario De Notaris aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera. Daniele è un primario dal passato misterioso, e la sua entrata in scena sembra promettere sviluppi intriganti. Riuscirà il Dr. Fusco a svelare lati nascosti della sua personalità o a creare nuove tensioni? Se c’è una cosa certa è che, con la sua esperienza e il suo talento, De Notaris saprà rendere il personaggio del primario intrigante e complesso.

Marco Mario De Notaris si conferma quindi come un attore di grande spessore, capace di spaziare tra ruoli drammatici e comici, e con un talento per i personaggi dalle molte sfaccettature.