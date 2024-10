Che fine ha fatto Don Matteo nella fiction: la scelta

Se ti stai chiedendo che fine abbia fatto Don Matteo nella fiction di Rai 1, non sei l’unico. La nuova stagione della storica serie Don Matteo è tornata e anche questa volta al posto dell’amatissimo personaggio di Terence Hill, ora c’è Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Ma chiariamo subito: il buon Don Matteo non è stato dimenticato e il motivo della sua assenza è stato spiegato già nella precedente stagione.

Alla fine della tredicesima stagione, gli sceneggiatori hanno trovato un modo per spiegare il perché dell’uscita di scena di Don Matteo. Non si tratta di un addio amaro o di una tragedia, ma di una scelta coerente con il personaggio. Il prete, sempre pronto a servire, decide di partire per una missione umanitaria lontana da Spoleto. La sua partenza è definitiva, affidando ufficialmente la parrocchia a Don Massimo, il nuovo sacerdote che porta un’energia diversa, ma pur sempre dedicata alla comunità.

Inizialmente, il passaggio di testimone aveva lasciato molti fan sorpresi, e non era scontato che potesse funzionare senza Terence Hill. Ma gli sceneggiatori hanno saputo rendere onore al personaggio, creando un’uscita che mantiene il senso di vocazione e di sacrificio. Un addio “morbido”, dunque, che non lascia l’amaro in bocca, ma che ci ricorda il profondo senso di servizio di Don Matteo.

Perché la serie si chiama ancora Don Matteo?

Una curiosità interessante riguarda il titolo della fiction: nonostante il nuovo protagonista sia Don Massimo, la serie ha mantenuto il nome di Don Matteo. Il motivo è un piccolo colpo di genio narrativo. Infatti, nella fiction, scopriamo che il nome di battesimo di Don Massimo è Matteo. Prima di prendere i voti, il personaggio di Raoul Bova era, infatti, “Matteo”. Questo dettaglio permette alla serie di non cambiare nome, preservando quella continuità che molti spettatori trovano rassicurante.

Oltre alla questione tecnica, c’è anche una ragione affettiva dietro la scelta di mantenere il nome di Don Matteo. Dopo vent’anni di successi con Terence Hill, Don Matteo è diventato una vera istituzione televisiva, qualcosa che fa parte dell’identità della fiction stessa. Cambiare nome sarebbe stato come cambiare l’anima della serie, e l’escamotage del nome di battesimo di Don Massimo ha permesso di evitare questo stravolgimento. Un’idea astuta che ha aiutato il pubblico a mantenere un filo diretto con la storia e a sentirsi ancora legato al personaggio di Don Matteo, anche se fisicamente non è più presente.

Cosa fa oggi Terence Hill?

E mentre Don Matteo continua a vivere in un’altra forma, cosa fa oggi Terence Hill lontano dal set? Dopo tanti anni in TV, l’attore ha scelto di prendersi una pausa dalla recitazione per dedicarsi a una vita più tranquilla, lontana dai riflettori. La decisione di lasciare la serie è stata meditata, spinta dal desiderio di godersi il tempo libero e dedicarsi alle proprie passioni. Hill ha sempre avuto una grande passione per la natura e la vita semplice, e ora sta riscoprendo tutto questo, lontano dai ritmi serrati del set.

In alcune interviste, Hill ha confessato che, anche se è grato per il successo e l’affetto del pubblico, sentiva il bisogno di ritrovare una dimensione più intima. La sua vita lontano dal set sembra seguire uno stile di vita rilassato, fatto di passeggiate, lettura e momenti di riflessione. Anche se non è più in prima linea nella serie che ha contribuito a rendere famosa, Terence Hill è sempre presente nel cuore dei fan, che sperano di vederlo fare qualche cameo o partecipare in qualche altro progetto in futuro.

Raoul Bova: una scelta di successo

L’arrivo di Raoul Bova ha portato un’energia nuova alla serie. Con il suo Don Massimo, Bova ha saputo reinterpretare il ruolo del sacerdote con una sua autenticità. E, pur non cercando di sostituire Terence Hill, è riuscito a portare una ventata di freschezza che ha conquistato molti spettatori. Certo, Don Massimo è diverso da Don Matteo: ha un carattere un po’ più misterioso e sfaccettato, che sta piacendo anche a chi era scettico su questa sostituzione.

Inoltre, il successo di ascolti delle nuove puntate conferma che il pubblico ha accolto positivamente questa transizione. La serie resta una delle fiction più seguite di Rai 1, con un seguito di milioni di spettatori che continuano a sintonizzarsi per scoprire le nuove avventure e intrighi che coinvolgono il personaggio di Don Massimo.