Amici Trigno di chi è figlio: un grande papà

Nel panorama musicale proposto dai talent show televisivi, ogni tanto emerge un talento che riesce a catturare subito l’attenzione. Quest’anno, è il turno di TrigNo, giovane cantautore che sta facendo parlare di sé grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. TrigNo porta con sé un talento innato e una determinazione che lo distinguono: il suo percorso artistico è segnato da un profondo legame familiare e da una forte passione per la musica.

Nato nel 2002 ad Asti, TrigNo è il nome d’arte di Pietro Bagnadentro. Fin da piccolo, Pietro ha mostrato una forte passione per la musica, in parte incoraggiato da un ambiente familiare che ha sempre sostenuto i suoi interessi. Durante l’infanzia, ha preso lezioni di chitarra, trovando poi nell’hip hop e nel rap la sua dimensione ideale. Nonostante provenga da una famiglia legata ad altri ambiti professionali, Pietro ha scelto di seguire il suo sogno musicale.

Il nome d’arte “TrigNo” ha un’origine affettuosa e curiosa. Da bambino, il padre lo chiamava “Pietrigno” durante le partite di calcio. Questo soprannome si è evoluto fino a diventare TrigNo, un nome che rappresenta le sue radici e il legame familiare.

TrigNo ad Amici di Maria De Filippi

La grande occasione per TrigNo arriva con la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso nella scuola di Amici avviene nel settembre 2024, quando riesce a superare i casting ed entrare nel programma. Qui sceglie come insegnante Anna Pettinelli, che riconosce subito il suo potenziale artistico.

Durante il percorso ad Amici, TrigNo ha la possibilità di esibirsi in varie performance, mostrando la sua originalità e la capacità di emozionare il pubblico. La sua presenza scenica, unita alla profondità dei suoi testi, ha fatto di lui uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Nel pomeridiano si è fatto notare anche per il legame con la ballerina Chiara Bacci e per aver violato un po’ troppo volte le regole stabilite dalla scuola. In particolare Trigno si è reso protagonista di un’infrazione girando un video inviato ad una fanpage dedicata alla coppia. Tante anche le discussioni del cantante con alcuni allievi compagni di avventura.

La famiglia e i genitori di TrigNo

Dietro ogni artista c’è una storia familiare che spesso influenza anche il suo percorso. Nel caso di TrigNo, il padre è Paolo Bagnadentro, un avvocato molto conosciuto ad Asti e impegnato da anni nel diritto penale. Paolo Bagnadentro è una figura di rilievo nella sua comunità: ha svolto la professione di avvocato cassazionista e ha ricoperto ruoli istituzionali importanti, tra cui la presidenza dell’Asti Servizi Pubblici (ASP). Ha anche insegnato presso la Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli di Alessandria, dimostrando un forte impegno nella formazione dei giovani professionisti del diritto.

Sebbene le radici familiari siano legate al campo legale, TrigNo ha scelto di seguire la sua strada nel mondo della musica. La madre di TrigNo non è pubblicamente nota, e Pietro ha mantenuto un grande riserbo sulla sua figura, rispettando la privacy della sua famiglia.