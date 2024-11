Laura Efrikian oggi: che nuova vita per l’ex moglie di Gianni Morandi

Non si può parlare di Laura Efrikian senza evocare gli anni ’60 e ’70, quando era una delle figure più amate e riconoscibili del panorama televisivo e cinematografico italiano. Il suo fascino delicato e il suo sorriso inconfondibile l’hanno resa celebre, e ancora oggi la sua storia è ricordata per la travolgente relazione con Gianni Morandi. Dopo la rottura con il cantante, il percorso della donna è stato davvero affascinante e sorprendente perché ha scelto di allontanarsi dalle scene per seguire nuove strade, personali e professionali.

Laura Efrikian nasce il 14 giugno 1940 a Treviso in una famiglia di origini armene. Suo padre, Angelo Efrikian, era un violinista di fama, e fin da piccola Laura è cresciuta circondata dall’arte. Questo ambiente stimolante la porta presto verso il mondo dello spettacolo: studia recitazione, e negli anni ’60 diventa uno dei volti più noti della televisione italiana, iniziando come “signorina buonasera”. La sua bellezza semplice e il talento la fanno presto emergere, e Laura ottiene ruoli in alcuni dei primi “musicarelli”, i film musicali tipici dell’epoca, accanto a nomi di punta come Gianni Morandi.

La storia d’amore con Gianni Morandi

Sul set del film In ginocchio da te Laura incontra Gianni Morandi. La loro storia d’amore inizia con un colpo di fulmine, quasi come nelle trame romantiche dei loro film. Dopo quell’ultima scena, Laura e Gianni scappano insieme, segnando l’inizio di una relazione intensa e appassionata, che diventa pubblica nonostante le resistenze della famiglia di lui e della sua casa discografica, la RCA. Morandi è infatti all’apice del successo, e in molti temono che il matrimonio possa influire sulla sua carriera e sull’immagine di eterno ragazzo.

Ma Gianni è deciso: nel 1966 si sposano e insieme costruiscono una famiglia. I due avranno tre figli: Serena, che purtroppo muore poche ore dopo la nascita, Marianna, nata nel 1969, e Marco, nato nel 1974. Nonostante l’amore e la famiglia, Laura comincia a sentire il peso delle rinunce personali. Per sostenere la carriera di Morandi, decide di mettere da parte la propria: abbandona il mondo dello spettacolo e si dedica completamente a lui e ai figli. Negli anni, però, questa scelta lascia in lei un vuoto difficile da colmare.

Nel 1979, dopo anni di tentativi di trovare un equilibrio, Laura e Gianni decidono di separarsi. La loro storia d’amore, segnata da grandi sacrifici e altrettante passioni, si conclude, ma rimane il rispetto reciproco. Nonostante la fine del matrimonio, il legame con Gianni e con la famiglia rimane forte, e Laura continua a crescere i figli con lo stesso impegno di sempre.

Dopo il divorzio, Laura si allontana definitivamente dallo show business, scegliendo di intraprendere una nuova strada. Trova una nuova dimensione in sé stessa, lontana dai riflettori, e inizia a lavorare a progetti di solidarietà, in particolare in Africa, un impegno che diventerà centrale nella sua vita. Negli anni ha raccolto fondi per supportare l’educazione e la sanità nei villaggi africani, sostenendo l’accesso alle cure mediche e alla scolarizzazione per migliaia di persone.

La vita oggi e la riservatezza di Laura

Oggi Laura Efrikian vive lontano dalle luci della ribalta, con una vita pacata e riservata. Non ci sono notizie su un nuovo compagno, e lei stessa ha preferito non esporsi pubblicamente. Il suo legame con la famiglia è però sempre forte, e spesso trascorre del tempo con i figli e i nipoti, mantenendo un profondo affetto anche per Gianni Morandi, nonostante la separazione.

Il suo impegno umanitario continua a essere una parte importante della sua esistenza, una scelta di vita che l’ha portata a dedicarsi con passione a chi ha bisogno. Una donna che ha saputo reinventarsi, trovando un senso profondo lontano dai riflettori.

Gli Efrikian famosi: un’eredità artistica di famiglia

Laura Efrikian proviene da una famiglia di talenti: suo padre, Angelo Efrikian, è stato un celebre violinista e direttore d’orchestra, originario dell’Armenia. Angelo ha portato avanti con passione la tradizione musicale nella famiglia, ispirando non solo Laura, ma anche altri membri della famiglia Efrikian. Suo fratello, Gianni Efrikian, è anch’egli un musicista e compositore affermato, impegnato nel panorama musicale italiano e noto per il suo lavoro in diversi ambiti artistici.

La nuova generazione non è da meno: il nipote Brando Efrikian, figlio di Gianni, ha recentemente partecipato al noto programma televisivo Uomini e Donne, guadagnando visibilità nel mondo dello spettacolo. La famiglia Efrikian, insomma, continua a distinguersi per il talento artistico, dimostrando come l’arte e la cultura siano valori profondi e condivisi da generazioni.