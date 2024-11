Kabir Bedi nel nuovo Sandokan? Non come immaginano i fan della serie

Kabir Bedi, il volto leggendario di Sandokan, è di nuovo protagonista di questa saga… anche se non nel ruolo che i fan della serie degli anni ’70 potrebbero aspettarsi. Eppure, il suo “ritorno” lascia un segno profondo e mette i riflettori su un nuovo adattamento che non passerà inosservato. Ma prima, diamo uno sguardo a quello che ha reso Sandokan una vera icona televisiva.

Nel 1976, la Rai lanciò “Sandokan”, una miniserie che mescolava avventura, amore e fascino esotico. La serie si ispirava ai romanzi di Emilio Salgari e vedeva Bedi nel ruolo del coraggioso pirata malese, pronto a sfidare gli oppressori coloniali e a difendere il suo regno tropicale. Diretta da Sergio Sollima, la serie divenne un fenomeno televisivo, conquistando milioni di spettatori e trasformando Bedi in un’icona internazionale.

Ma Kabir non era l’unico volto che rendeva speciale questa produzione. Nel cast, spiccavano anche Philippe Leroy, nel ruolo dell’inseparabile Yanez de Gomera; Carole André, che interpretava la “Perla di Labuan” Lady Marianna, e Adolfo Celi nei panni dell’arcinemico James Brooke. In sei episodi, questa squadra diede vita a un’avventura epica, che ancora oggi è un cult per chi ama le grandi storie d’azione.

Kabir Bedi oggi: tra ricordi e nuovi orizzonti

Oggi Kabir Bedi vive tra Mumbai e Londra. Dopo il successo di Sandokan, la sua carriera non si è mai fermata: ha lavorato in produzioni internazionali, è apparso in diversi film di Bollywood, ed è rimasto legato al mondo della televisione e del cinema. Amato in Italia e in tutto il mondo, ha recentemente partecipato a interviste e talk show per raccontare i suoi ricordi degli anni d’oro della sua carriera.

Negli ultimi anni, Bedi ha abbracciato anche un lato umanitario, partecipando a iniziative di beneficenza e progetti per sensibilizzare su tematiche sociali. Ma il legame con il suo Sandokan non si è mai spezzato, come dimostrano le sue parole per il nuovo adattamento della serie.

Il passaggio di testimone a Can Yaman

Ora che un nuovo adattamento di Sandokan è in lavorazione, Bedi non ha esitato a dare il suo augurio alla nuova produzione e al protagonista scelto, l’attore turco Can Yaman. Sul social X (ex Twitter), Kabir ha espresso tutto il suo entusiasmo:

“A new incarnation of my Italian television series SANDOKAN is being shot with Turkish actor Can Yaman playing the role. I wish them all success!”

Questo messaggio, carico di approvazione e di augurio, ha emozionato i fan della saga: vedere il Sandokan originale dare la sua benedizione al nuovo è stato un momento di passaggio simbolico, come un’eredità che si rinnova e si apre a nuove generazioni.

Cosa aspettarsi dal nuovo Sandokan

Il nuovo Sandokan, prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, si preannuncia come un’avventura moderna ma fedele allo spirito originale. Le riprese si stanno svolgendo a Lamezia Terme, in Calabria, in un set accuratamente allestito per ricreare le atmosfere della giungla e del mare che tanto avevano incantato il pubblico anni fa.

Nel ruolo di Yanez, il fedele amico di Sandokan, ci sarà Alessandro Preziosi, mentre Ed Westwick, noto per “Gossip Girl,” farà la sua comparsa in un ruolo chiave ancora non svelato. Lady Marianna, la Perla di Labuan, sarà interpretata da Alanah Bloor. Con nomi di spicco come questi, il nuovo Sandokan promette un cast all’altezza della storia che porta con sé.

La data di messa in onda non è ancora ufficiale, ma si parla di un lancio tra settembre e dicembre 2024 su Rai 1, con disponibilità in streaming su RaiPlay. Per i fan storici e per quelli nuovi, l’attesa cresce e le aspettative sono alte: il ritorno di Sandokan sullo schermo è un evento che si preannuncia epico, con la benedizione del suo storico interprete.