Grande Fratello Shaila Gatta origini e perché si chiama così

Il nome di Shaila Gatta può trarre in inganno: quel suono esotico e misterioso sembra suggerire origini lontane, forse orientali o comunque straniere. Ma la verità è ben diversa, e non manca di sorprendere. Shaila è nata e cresciuta in Italia, e la sua storia, fatta di tenacia, talento e amore per la danza, ha radici molto più vicine di quanto ci si aspetti.

Shaila nasce ad Aversa il 6 agosto 1996 e cresce a Secondigliano, un quartiere di Napoli. I suoi genitori, Luisa Menditto e Cosimo Gatta, sono entrambi italiani, ed è stato proprio il legame familiare a darle un nome tanto particolare. Il nome “Shaila” è stato infatti scelto dalla sorella maggiore, Jessica, in onore di Shaila Risolo, una delle protagoniste del programma televisivo Non è la Rai, amato da tutta la famiglia. Così, quel nome che oggi attira l’attenzione in modo quasi esotico è in realtà un omaggio a un volto della televisione italiana.

Shaila Gatta dalla danza al successo televisivo

Fin da giovanissima, Shaila si appassiona alla danza. A soli 16 anni, decide di lasciare il Liceo Linguistico e trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno. La grande svolta arriva nel 2015, quando partecipa alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, entrando nella squadra bianca guidata da Emma Marrone. Shaila si distingue per la sua tecnica e il suo impegno, ma viene eliminata alla quarta puntata del serale. L’esperienza, però, le apre molte porte nel mondo della televisione italiana.

Dopo Amici, Shaila entra a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma è nel 2017 che raggiunge la vera notorietà, diventando la velina mora di Striscia la Notizia. Insieme a Mikaela Neaze Silva, forma un duo molto amato dal pubblico e stabilisce un record di longevità: Shaila rimane sul bancone di Striscia fino al 2021, per un totale di 903 puntate consecutive.

Dopo un breve addio, nel novembre dello stesso anno, Shaila torna a Striscia per alcune puntate, portando il suo totale a ben 928 episodi, diventando ufficialmente la velina più longeva nella storia del programma. Nel 2022 si cimenta nel ruolo di coreografa per il programma comico Zelig, mostrando un lato nuovo del suo talento. Shaila non si ferma qui: nel 2024 conduce Snap su Canale 21, continuando a esplorare nuovi ruoli nella sua carriera televisiva.

La sfida al Grande Fratello e nuove avventure

A settembre 2024, Shaila decide di mettersi nuovamente alla prova, partecipando come concorrente alla diciottesima edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Questa esperienza rappresenta per lei una nuova sfida, in cui ha l’opportunità di farsi conoscere meglio dal pubblico, non solo come ballerina e showgirl, ma anche come persona.

Sul piano personale, Shaila ha avuto diverse storie d’amore che hanno attirato l’attenzione dei fan. Durante la sua partecipazione ad Amici, conosce i ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo, con cui ha due relazioni, entrambe terminate dopo qualche tempo. Nel 2019, Shaila inizia una relazione con il calciatore Leonardo Blanchard. La coppia, molto seguita sui social, sembra felice e affiatata, ma anche questo legame si conclude nel 2022.