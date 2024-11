Un Medico in Famiglia dove si trova villa Martini e come visitarla

Ci sono case che diventano quasi dei personaggi, e quella della famiglia Martini in Un Medico in Famiglia è senz’altro una di queste. Chi non ha mai desiderato vivere lì almeno per un po’, o fare una chiacchierata in giardino con Nonno Libero. La villetta della famiglia Martini è uno di quei luoghi che sono entrati nella cultura pop italiana. Facciamo un po’ di chiarezza su dove si trova davvero e su quel quartiere chiamato Poggio Fiorito che ha incollato allo schermo oltre 8 milioni di italiani.

La storia della famiglia Martini inizia con un trasferimento che diventa l’inizio di mille avventure. Lele Martini, interpretato da Giulio Scarpati, è un medico che, rimasto vedovo, decide di trasferirsi con i figli nella tranquilla zona di Poggio Fiorito. Qui, insieme all’amatissimo Nonno Libero (Lino Banfi), alla sorella Alice e ai bambini, costruisce una nuova vita, piena di incontri, risate e vicende familiari che, stagione dopo stagione, sono diventate sempre più care agli spettatori.

Con il passare degli anni, la casa dei Martini è diventata un rifugio per nuovi e vecchi personaggi, che hanno contribuito a rendere ancora più ricca la trama della serie. Dal ritorno di Lele e delle sue nuove storie d’amore, fino agli arrivi di Bianca e del piccolo Carlo, la casa ha continuato a essere il fulcro di una famiglia che si allarga, si modifica e vive, come ogni vera famiglia, momenti di crisi e di grande gioia.

Nella casa dei Martini sono passati tantissimi personaggi, ciascuno con una propria storia. Nonno Libero, il vero cuore della famiglia, ha sempre avuto un ruolo centrale, aiutando figli e nipoti e portando saggezza e risate. Con lui ci sono stati Lele Martini, medico e padre di famiglia; Alice, sua sorella; e Cettina, la simpatica collaboratrice domestica, che ha dato alla serie un tocco di leggerezza in più.

Con il tempo, nella casa sono arrivati nuovi volti, come Bianca Pittaluga, compagna di Lele, e il piccolo Carletto, che hanno portato nuova linfa alla storia. E non dimentichiamo tutti gli amici, fidanzati e vicini che, nel corso delle stagioni, hanno animato le vicende dei Martini, contribuendo a creare quella grande famiglia che tanto è entrata nel cuore del pubblico italiano.

La Villa di Poggio Fiorito di Un Medico in Famiglia nella realtà

Partiamo da un mito da sfatare: la famosa villa dei Martini, con la sua facciata accogliente e il giardino, non è situata in un vero quartiere di Roma. Nella realtà, la casa non esiste come abitazione privata, ma è un set costruito all’interno di Cinecittà, nel cuore del Teatro 21. È qui che i tecnici e gli scenografi hanno dato vita a uno dei luoghi più familiari e amati della televisione italiana. Ebbene sì, quelle porte, quelle finestre e quel cortile che ci sembrano così reali sono in realtà frutto dell’ingegno cinematografico. Gli esterni della casa, che vediamo nelle scene ambientate all’aperto, sono stati appositamente costruiti per la serie, così come tutti gli ambienti interni che ritraevano la quotidianità dei Martini.

Uno degli elementi che ha reso così coinvolgente Un Medico in Famiglia è l’ambientazione nel quartiere residenziale di Poggio Fiorito. Attenzione però: Poggio Fiorito non esiste! È un quartiere del tutto immaginario, pensato per rappresentare un’oasi di tranquillità e familiarità. Per creare l’illusione di un vero quartiere, le scene ambientate “all’esterno” della casa venivano girate in varie zone di Roma, selezionate per evocare l’atmosfera serena di un quartiere residenziale.

Eppure, pur essendo solo un’invenzione, Poggio Fiorito è diventato un luogo “reale” per chi ha seguito la serie. Un posto in cui il vicino ti saluta, i bambini giocano in strada e tutti si conoscono. E la villa, cuore pulsante di Poggio Fiorito, è diventata una casa simbolo dell’ideale di famiglia allargata.

È possibile visitare la villa di Un Medico in Famiglia oggi?

Per chi, come tanti fan, ha sognato di fare un giro nella casa dei Martini, una buona notizia c’è: Cinecittà offre tour guidati in cui è possibile visitare vari set cinematografici e televisivi, inclusi quelli di serie televisive storiche. Tuttavia, non sempre la casa dei Martini è aperta al pubblico, perché la disponibilità dipende dalle produzioni in corso e dalle disposizioni degli studi. Chi desidera saperne di più può comunque consultare il sito ufficiale di Cinecittà, che fornisce aggiornamenti sui set accessibili.

Proprio di recente, Lino Banfi, l’indimenticabile Nonno Libero, ha sorpreso tutti pubblicando sui social un video della sua visita al set della villa. Nel video, Banfi ha salutato i fan con il suo solito calore, riaccendendo quella fiamma di nostalgia per chi è cresciuto con la serie. Le sue parole e i suoi ricordi hanno riportato tutti a quelle serate in famiglia davanti alla tv, e hanno reso omaggio a una serie che è stata una vera e propria “seconda casa” per tanti italiani.