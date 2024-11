Tale e Quale 2024 vincono loro con questa classifica e punteggio

Siamo arrivati alla resa dei conti di Tale e Quale Show 2024, e la finale di stasera promette scintille. Dopo sette settimane di esibizioni, risate, emozioni e colpi di scena, il palco è pronto per decretare il vincitore. Ma, a differenza delle edizioni passate, dove spesso il trionfo era praticamente scontato, quest’anno la sfida è più aperta che mai: la classifica è cortissima, e sono in quattro a poter puntare al podio. Insomma, se mai c’è stato un anno in cui tutto può succedere, è questo.

Al quarto posto troviamo Amelia Villano, che si è guadagnata un bel gruzzolo di punti – ben 348 – con performance sempre apprezzate dal pubblico e dalla giuria. Amelia ha saputo conquistare una fetta di spettatori grazie alle sue interpretazioni di grande impatto, ma stasera dovrà tirare fuori un’esibizione da urlo se vuole fare il colpaccio. È a un soffio dai primi tre, e con una finale così, dove ogni dettaglio può fare la differenza, il gioco è ancora aperto per lei.

Davanti a lei ci sono i tre leader, leggermente più in alto nella classifica, ma la verità è che basta un’ottima esibizione per mettere tutto in discussione. Mai come stasera i punti saranno decisivi: le interpretazioni di ciascuno potrebbero cambiare le sorti di una classifica così corta da sembrare un campo minato. Insomma, tutti e quattro i finalisti sanno che basta un errore – o un acuto al momento giusto – per ribaltare ogni pronostico. A guidare la classifica è Verdiana con 438 punti seguita da Feisal Bonciani con 404 punti e Kelly Joyce con 402 punti.

Amelia Villano e gli altri finalisti: a un passo dal sogno

Per Amelia, non sarà facile strappare la vittoria, ma è lì, e sa di avere una chance. Con il pubblico che la sostiene e la giuria pronta a valutare ogni esibizione all’ultimo dettaglio, può ancora sperare di salire sul gradino più alto. Per farcela, dovrà tirare fuori una performance che faccia saltare il banco, perché una cosa è certa: i suoi avversari non staranno a guardare.

Questa sera, le voci che abbiamo ascoltato per settimane si sfideranno in un clima di adrenalina e suspence, sapendo che l’unica cosa che conta è il giudizio finale. Amelia sa di poter lasciare il segno, ma sa anche che i suoi concorrenti faranno altrettanto. Quindi, tutto è pronto per un ultimo scontro a suon di note.

Chi ha vinto le passate edizioni di Tale e Quale Show?

Guardando indietro alle edizioni precedenti, il copione sembrava quasi scritto. La prima edizione è stata vinta da Serena Autieri, la seconda da Giò di Tonno. Nel 2013 trionfò Attilio Fontana, l’anno dopo toccò a Serena Rossi. Nel 2015 è stato il turno della vittoria di Francesco Cicchella, mentre la sesta edizione è stata vinta da Silvia Mezzanotte. Nell’albo d’oro di Tale e Quale ci sono anche Marco Carta, Antonio Mazzancella e Agostino Penna rispettivamente vincitori dal 2017 al 2019. Nel 2020 vinse Pago, mentre le ultime tre edizioni sono state vinte da Gemelli di Guidonia, Antonio Spadaccino e Luca Gaudiano. Quest’anno invece è tutto diverso: nessun vincitore annunciato e una finale dove nessuno può rilassarsi. Forse è proprio questo che rende Tale e Quale Show 2024 una delle edizioni più avvincenti degli ultimi anni.