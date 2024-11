Ballando con le Stelle perché Furkan Palali parla con l’intelligenza artificiale

Furkan Palali è uno dei protagonisti più discussi di Ballando con le Stelle 2024, sia per le sue performance di ballo sia per un aspetto molto particolare che ha attirato l’attenzione di pubblico e giuria: la sua capacità di parlare in italiano durante le clip trasmesse. ‘L’attore che ha interpretato Fikret di Terra Amara non è madrelingua italiano e, per comunicare meglio con il pubblico, gli è stato dato un supporto speciale.

Nelle clip pre-registrate che introducono i suoi numeri, Furkan Palali “parla” con l’intelligenza artificiale. In pratica l’attore è un avatar che modifica la sua bocca facendo credere di poter parlare italiano. Questa scelta è stata pensata per superare le difficoltà linguistiche dell’attore. L’idea di utilizzare un avatar digitale per interagire con il pubblico ha sorpreso molti, e sicuramente ha contribuito a distinguere Furkan Palali dalle altre stelle del programma.

L’avatar non è solo un espediente per le clip, ma un modo per rendere il linguaggio più accessibile e fluido, senza che l’attore debba sforzarsi troppo nel parlare una lingua che non padroneggia completamente. La “voce” del suo avatar nelle clip è il suo modo di comunicare in modo chiaro, ma non va confuso con la sua presenza effettiva in studio.

Come funziona il traduttore simultaneo in studio

Mentre nelle clip l’avatar di Furkan comunica con il pubblico, in studio le cose sono un po’ più complesse. Durante le puntate, Furkan è assistito da un traduttore simultaneo che gli fornisce in auricolare le traduzioni in tempo reale dei giudizi della giuria e delle osservazioni di Rossella Erra. Questo gli permette di rispondere ai commenti e interagire con i giudici in modo naturale, pur non parlando fluentemente l’italiano. Il traduttore simultaneo svolge quindi un ruolo fondamentale, permettendo a Palali di partecipare attivamente al programma senza ostacoli linguistici.

La reazione del pubblico e l’effetto sorpresa sui social

Nonostante la scelta tecnologica sia stata studiata per facilitare la partecipazione di Furkan Palali al programma, è impossibile ignorare le reazioni del pubblico. La presenza di un avatar che “parla” al posto dell’attore ha spiazzato molti telespettatori, che sui social hanno espresso perplessità ma anche curiosità. La decisione di utilizzare un’intelligenza artificiale ha generato dibattiti tra gli appassionati di Ballando con le Stelle, con alcuni che hanno trovato la scelta innovativa e interessante, mentre altri l’hanno vista come una forzatura.

La questione linguistica ha suscitato anche discussioni sui social, dove molti utenti si sono chiesti se la presenza di un traduttore in auricolare non riducesse un po’ la spontaneità della partecipazione dell’attore al programma. L’idea di un assistente digitale che aiuta Furkan a comunicare in modo più fluido è sicuramente una mossa interessante, ma ha comunque sollevato il dubbio sulla vera autenticità del suo coinvolgimento nelle dinamiche dello show.