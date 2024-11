L’Amica Geniale 4 anticipazioni ma de che? È già finita in America

Su Rai 1 finalmente è in onda la tanto attesa L’Amica Geniale 4, l’ultima stagione dell’acclamata serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ma per chi sta cercando di schivare le anticipazioni per non rovinarsi il gusto di scoprire il destino di Lila e Lenù, la notizia potrebbe suonare beffarda: la quarta stagione, ispirata al libro La bambina perduta, è già stata trasmessa negli Stati Uniti.

My Brilliant Friend 4 è infatti già stata diffusa negli Stati Uniti da HBO, l’emittente che co-produce la serie con la Rai. La messa in onda negli USA è avvenuta nel settembre 2024, anticipando così di diversi mesi la distribuzione italiana. Questo significa che le anticipazioni che stanno circolando ora lasciano il tempo che trovano, visto che i fan americani della serie hanno già visto tutti gli episodi, con discussioni, recensioni e spoiler che circolano ormai liberamente sui social e nei siti di intrattenimento oltreoceano.

Quando è andata in onda e dove L’Amica Geniale 4

Negli Stati Uniti, L’Amica Geniale 4 è andata in onda su HBO dal 15 settembre 2024, con un episodio a settimana. L’uscita ha concluso il racconto della storia tra Lenù e Lila, le due protagoniste legate da un’amicizia e da una rivalità senza confini, in una Napoli resa in modo evocativo. La decisione di anticipare la trasmissione negli Stati Uniti è in linea con le precedenti stagioni, che spesso sono state disponibili in anteprima per il pubblico americano.

Per i fan italiani, l’attesa è finalmente finita, con il debutto della quarta stagione su Rai 1. Anche se le anticipazioni sono già online e i colpi di scena non sono più “segreti,” la curiosità di vedere come sono stati messi in scena i momenti più intensi e drammatici resta alta.

L’Amica Geniale 4 porterà infatti a conclusione il viaggio di Lila e Lenù, raccontando i momenti finali della loro vita e dell’evoluzione del loro rapporto. Con la nuova stagione, la serie di successo mondiale chiude il cerchio narrativo iniziato nel rione Luttazzi, zona povera, di Napoli degli anni ’50 che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’Amica Geniale 4 la trama

L’Amica Geniale 4 riprende la storia delle due amiche, Lila e Lenù, raccontando una fase ancora più intensa e tormentata della loro vita, come narrato nel libro Storia della bambina perduta, quarto e ultimo volume della tetralogia di Elena Ferrante.

La storia si concentra sulla vita adulta delle protagoniste, ormai distanti sia fisicamente che emotivamente, ma legate da un filo invisibile che continua a intrecciarsi in maniera sorprendente e dolorosa. Lenù, con il suo percorso letterario e la fama che si è costruita, sembra aver realizzato i propri sogni, mentre Lila, rimasta nel rione, affronta un’esistenza dura, complicata dai sacrifici e dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza.

In questa stagione, Lenù torna a Napoli, dove si riaccende la scintilla con Nino Sarratore, l’uomo che ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore. Questa relazione, però, crea una serie di complicazioni sia personali che familiari, e diventa motivo di tensione con Lila, che continua a mettere in discussione le scelte dell’amica. La figura di Nino, amata e odiata, è centrale e rappresenta il legame contraddittorio e doloroso tra le due amiche, che si ritrovano nuovamente a confrontarsi sulle rispettive scelte e desideri.

Un tema centrale in L’Amica Geniale 4 è quello della maternità: entrambe le donne affrontano sfide e dolori legati ai propri figli e alle responsabilità che derivano dall’essere madri. Il tema della perdita e del distacco è trattato con profondità e offre un ulteriore spunto di riflessione sul significato dell’amicizia e della famiglia.