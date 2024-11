Uomini e Donne Marcello con quante dame è uscito dal programma

Marcello Messina è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il famoso dating show di Maria De Filippi, nella sezione dedicata al Trono Over. La sua storia nel programma ha appassionato molti spettatori, soprattutto per la serie di conoscenze e relazioni che ha costruito nel corso delle stagioni.

Marcello è originario di Torino, città in cui risiede e lavora. Ha una personalità riflessiva e pacata, e viene descritto come un uomo affascinante e riservato. Nella sua vita al di fuori delle telecamere, lavora come manager nel settore immobiliare, attività che gli permette di viaggiare e mantenere una certa indipendenza, caratteristiche che hanno influenzato anche il suo percorso a Uomini e Donne.

Il suo carattere affabile ma discreto e il desiderio di trovare una compagna con cui costruire una relazione autentica lo hanno portato a intraprendere questa esperienza televisiva.

Il percorso di Marcello Messina a Uomini e Donne

Marcello Messina arriva a Uomini e Donne con l’intenzione di trovare un amore sincero, ma il suo percorso non è stato privo di difficoltà e di storie complesse. Inizialmente, ha corteggiato Ida Platano, una delle dame più in vista del programma. La loro conoscenza sembrava promettente, tanto che in diversi momenti hanno mostrato un coinvolgimento che andava oltre le semplici uscite. Incomprensioni e visioni diverse sul futuro hanno portato alla fine della loro frequentazione, lasciando Ida visibilmente delusa. Nonostante questo primo tentativo, Marcello ha continuato a cercare una compagna nel programma e ha instaurato conoscenze significative con altre dame.

Tra le relazioni che ha provato a coltivare ci sono state quelle con Marika Abbonato e Jessica Serra, ma è con Jasna Amodei che Marcello ha avuto una delle frequentazioni più chiacchierate. La loro storia è terminata tra accuse reciproche, con Marcello che lamentava una mancanza di sincerità da parte di Jasna e lei che criticava il suo poco coinvolgimento.

Dopo queste esperienze, Marcello ha lasciato il programma da solo, trovando una relazione al di fuori delle telecamere con una donna di nome Viviana, un medico torinese. Questo rapporto sembrava indicare un nuovo inizio per lui, lontano dalle dinamiche televisive. La sua storia con Viviana non è durata, e Marcello ha fatto ritorno al Trono Over.

Durante la stagione 2024/2025, è emerso nuovamente al centro delle attenzioni per la sua frequentazione con Giada Rizzi, con la quale ha vissuto alti e bassi, ma che ha comunque deciso di lasciare insieme per vedere se l’amore poteva sbocciare fuori dallo studio

Ricapitolando Marcello Messina ha lasciato Uomini e Donne con tre dame: è uscito dal trono Over con Marika Abbonato, Jasna Amodei e Giada Rizzi. Il comportamento del cavaliere rispecchia il senso del programma, trovare una persona affine e frequentarla fuori dal contesto televisivo senza indugiare davanti alle telecamere.