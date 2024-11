Lorenzo Biagiarelli cosa fa dopo È sempre Mezzogiorno

Lorenzo Biagiarelli, noto chef, food blogger e personaggio televisivo, ha deciso lo scorso anno di dire addio al programma È sempre mezzogiorno che lo ha reso celebre. Lo chef nasce a Cremona nel 1990 e sin da giovane sviluppa una grande passione per il mondo della cucina. Nonostante i suoi interessi iniziali siano vari, è la cucina a conquistarlo definitivamente. Lorenzo inizia il suo percorso come food blogger, condividendo ricette, esperienze culinarie e pensieri legati alla gastronomia. Grazie alla sua personalità comunicativa e al suo approccio fresco e autentico, conquista una grande fetta di pubblico sui social media, diventando uno dei food influencer più seguiti e apprezzati in Italia.

La vera svolta arriva quando inizia a collaborare con programmi televisivi di successo, come Cortesie per gli ospiti, dove dimostra di saper coniugare alla perfezione il mondo della cucina con quello dell’intrattenimento. La sua presenza naturale e il suo stile diretto e accattivante lo rendono un volto riconoscibile e amato dal pubblico.

Nel 2021, Lorenzo approda a È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. In questo contesto, Biagiarelli riesce a ritagliarsi uno spazio importante, diventando una presenza fissa e contribuendo a rendere il programma più vicino ai gusti delle nuove generazioni. La sua capacità di spiegare con semplicità le ricette, senza tralasciare il background enogastronomico, sono tra i suoi punti di forza.

La scelta di lasciare “È sempre mezzogiorno”

L’addio di Lorenzo a È sempre mezzogiorno ha sorpreso lo scorso anno molti, soprattutto perché arrivato in un momento particolare. La decisione è arrivata a seguito di un caso di cronaca, il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, diventata celebre per una risposta ad una recensione omofoba del suo locale rivelatasi falsa, segnalata dallo stesso food blogger. Lorenzo ha poi dichiarato che non sussistevano più i presupposti per continuare a partecipare a È sempre Mezzogiorno.

Lorenzo Biagiarelli oggi è anche scrittore

Dopo aver detto addio alla TV, Lorenzo Biagiarelli ha ripreso a dedicarsi con passione alla sua attività di chef e food influencer, mantenendo un rapporto stretto con i suoi follower sui social media. I suoi profili Instagram e Facebook sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per chi ama la cucina e vuole trarre ispirazione dalle sue creazioni. Con un approccio semplice ma elegante, Lorenzo propone ricette originali e consigli culinari, affiancati da momenti di vita quotidiana e riflessioni personali.

Uno dei progetti più significativi della sua carriera recente è il libro “Ho mangiato troppa carne. Perché mangiamo animali e cosa succederà se non smettiamo di farlo”, pubblicato nel 2023. In questo libro, Lorenzo affronta temi complessi e delicati come l’etica del consumo di carne, le implicazioni ambientali e i risvolti culturali di un’abitudine radicata nella nostra società. La scelta di trattare un tema così importante mostra la maturità di Lorenzo come autore e la sua capacità di andare oltre la cucina per abbracciare argomenti di attualità e sensibilizzare il pubblico.

Il libro ha riscosso un buon successo, sia di critica che di pubblico, confermando il talento di Lorenzo non solo come chef ma anche come scrittore. Attraverso il suo libro, Biagiarelli invita i lettori a riflettere su ciò che mangiano e sull’impatto delle loro scelte alimentari, dimostrando ancora una volta il suo impegno per una cucina consapevole e responsabile.

In futuro, Lorenzo intende esplorare nuove opportunità professionali, magari tornando in televisione con un progetto tutto suo, dove poter esprimere al meglio la sua personalità e il suo stile. Nel frattempo, è sempre attivo sui social e non esita a coinvolgere il pubblico nelle sue riflessioni e nei suoi progetti.

La storia d’amore con Selvaggia Lucarelli: un legame speciale

Un altro aspetto della vita di Lorenzo che non passa inosservato è la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista e giudice di Ballando con le stelle. I due formano una delle coppie più seguite e amate dai fan. Conosciutisi diversi anni fa, Lorenzo e Selvaggia condividono una forte complicità, supportandosi reciprocamente nelle rispettive carriere e affrontando insieme anche i momenti più difficili.

Selvaggia ha spesso parlato del loro legame, descrivendolo come autentico e profondo. I due non mancano di condividere sui social alcuni momenti della loro vita insieme, mostrando al pubblico una quotidianità fatta di amore, complicità e ironia. La loro relazione è apprezzata dai follower anche per la trasparenza con cui vivono la loro storia, senza filtri né artifici.

Selvaggia, che è una figura spesso controversa e divisiva, ha trovato in Lorenzo un compagno che la comprende e la sostiene, e i due rappresentano un esempio di come una relazione possa arricchire e completare le vite di entrambe le persone coinvolte.