È sempre mezzogiorno la carriera politica di Alfio Bottaro

Alfio Bottaro, originario di Grondona, un piccolo comune in provincia di Alessandria, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato dalla politica locale al mondo della televisione nazionale. La sua storia è un esempio di come passione e dedizione possano condurre a nuove opportunità e successi in ambiti diversi.

Prima di approdare in televisione, Alfio Bottaro è stato profondamente coinvolto nella vita politica del suo paese natale. Ha ricoperto il ruolo di vice sindaco di Grondona, dedicandosi con impegno al benessere della comunità locale. Venne eletto con il partito lista civica Noi per la Valle Spinti. La sua esperienza amministrativa gli ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali e delle esigenze dei cittadini, consolidando la sua reputazione come figura di riferimento nel contesto locale.

L’incontro con Antonella Clerici e il debutto televisivo

La svolta nella carriera di Alfio è avvenuta grazie all’amicizia con Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici. Questo legame personale ha portato Alfio a conoscere la celebre conduttrice, che ha intravisto in lui il potenziale per un ruolo televisivo. Nel 2020, Antonella Clerici ha proposto ad Alfio di unirsi al cast del suo nuovo programma culinario, “È sempre mezzogiorno”, in onda su Rai 1. Nonostante l’iniziale sorpresa, Alfio ha accettato la sfida, lasciando il suo incarico politico per intraprendere questa nuova avventura.

All’interno del programma, Alfio Bottaro è conosciuto come il “Maschio Alfio”, un soprannome affettuoso attribuitogli da Antonella Clerici. Il suo ruolo è quello di factotum: assiste la conduttrice, interagisce con gli ospiti e partecipa attivamente alle varie rubriche, portando in studio la genuinità e la spontaneità tipiche della sua personalità. La sua presenza ha contribuito a creare un’atmosfera familiare e accogliente, rendendolo rapidamente un volto amato dal pubblico.

La transizione di Alfio Bottaro dalla politica locale alla televisione nazionale rappresenta un esempio di come le competenze acquisite in ambiti diversi possano essere valorizzate in nuovi contesti. La sua esperienza amministrativa e la profonda conoscenza del territorio gli hanno permesso di portare in televisione autenticità e tradizione, elementi che hanno arricchito il programma e conquistato l’affetto degli spettatori.