Grande Fratello sondaggio alterato? Il risultato social

Nella puntata del Grande Fratello del 12 novembre, Alfonso Signorini ha proposto un sondaggio per sondare l’opinione del pubblico sulla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La domanda era semplice ma diretta: “La storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia?”. Questo quesito nasce dai numerosi dubbi espressi dai telespettatori, che hanno messo in discussione la sincerità del legame tra i due concorrenti, sospettando che si tratti di una mossa per ottenere visibilità all’interno della Casa.

Non solo il pubblico, ma anche diversi concorrenti hanno espresso perplessità riguardo alla relazione tra Shaila e Lorenzo. Luca Calvani ha suggerito che Lorenzo sembri recitare meglio della sua compagna, mentre Helena Prestes ha dichiarato di non essere affatto convinta dalla genuinità dell’ex Velina. Secondo loro, i gesti e le parole della coppia appaiono poco autentici e talvolta eccessivi, dando l’impressione di essere studiati per le telecamere.

Durante la puntata, sono emersi anche segni di gelosia tra i concorrenti, amplificando ulteriormente il clima di sospetto. Beatrice Luzzi ha provocato Luca Calvani, chiedendogli se desiderasse essere al posto di Shaila, mentre Lorenzo ha mostrato segni di gelosia verso l’attenzione di Shaila nei confronti di altri concorrenti. La stessa Shaila non ha nascosto la sua gelosia quando ha visto Lorenzo interagire con Helena. Questi comportamenti hanno spinto Signorini a sottolineare come certe reazioni, soprattutto quelle di Lorenzo, sembrino “eccessive” e alimentino i dubbi sulla sincerità del legame.

Il sondaggio sui social e le proteste

Il sondaggio ufficiale del programma ha mostrato che il 60% del pubblico crede nell’amore tra Shaila e Lorenzo, mentre il 40% è convinto che si tratti di strategia. Nonostante il risultato in gran parte positivo, Lorenzo ha espresso preoccupazione per il 40% che dubita ancora della loro relazione. Signorini ha cercato di spiegare che alcuni atteggiamenti di Lorenzo, soprattutto quelli più “orientati verso le telecamere”, potrebbero contribuire a creare sospetti.

Dopo la puntata, è scoppiata una polemica sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove molti utenti si sono lamentati per non essere riusciti a votare. Se si segue l’hashtag #GrandeFratello, innumerevoli commenti criticano il sistema di voto, definendolo “inefficace” e “poco trasparente”. In risposta a queste segnalazioni, un profilo dedicato ai sondaggi sul Grande Fratello, “Sondaggiamolo”, ha deciso di lanciare un proprio sondaggio per offrire una seconda opportunità ai fan.

Il risultato è stato sorprendentemente diverso: oltre l’80% degli utenti ha votato per “strategia”, confermando i dubbi di chi crede che la relazione tra Shaila e Lorenzo sia più una mossa calcolata che un vero sentimento. Questo ribaltamento ha alimentato le proteste sul sondaggio ufficiale, portando molti spettatori a chiedersi se il risultato mostrato in puntata sia stato in qualche modo alterato dal fatto che non tutti sono riusciti a votare.

Le differenze tra i due sondaggi hanno scatenato anche polemiche sull’interesse verso la coppia, se davvero si sta creando una narrativa coinvolgente o la solita solfa. Il dibattito sui social non si è ancora spento, e parte del pubblico continua a chiedere di poter rivotare.