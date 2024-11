Barbara Palombelli chiarisce se a Forum sono attori: come funziona il programma

Il programma Forum, condotto da Barbara Palombelli e in onda su Mediaset, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti della TV italiana, ma spesso gli spettatori si domandano se le cause presentate siano vere o se i protagonisti siano attori. La conduttrice ha finalmente deciso di chiarire questa questione, svelando come avviene la selezione dei partecipanti e quale sia l’origine delle storie raccontate.

Passeggiando all’interno degli studi Elios di via Tiburtina a Roma, dove si realizza Forum, si possono notare armadi pieni di lettere. Come racconta Barbara Palombelli, queste lettere sono scritte dai telespettatori che vogliono partecipare al programma per risolvere questioni personali. “Riceviamo tra le 100 e le 200 mail al giorno,” racconta la conduttrice. Tuttavia, solo circa il 10% delle cause deriva da vere sentenze giudiziarie che destano particolare interesse nella redazione. Per il resto, i casi presentati hanno origine da problemi reali e questioni sollevate da persone che hanno scritto direttamente al programma, cercando una soluzione o un consiglio.

Attori o veri protagonisti? Come funziona il casting di Forum

Quando i protagonisti originali non possono o non vogliono partecipare alla trasmissione, Forum ricorre a un casting per selezionare persone che possano interpretare ruoli ispirati a situazioni reali. Barbara Palombelli ha precisato che cerca di scegliere persone che abbiano esperienze personali simili a quelle raccontate. “Per il ruolo dei contendenti, cerchiamo persone che abbiano vissuto vicende simili: chi ha un figlio autistico, chi ha problemi di salute o questioni condominiali,” spiega la conduttrice. Questa ricerca contribuisce a mantenere la veridicità delle storie, pur garantendo che ci siano interpreti disponibili per portare sullo schermo casi di interesse per il pubblico.

Esiste però una piccola percentuale di casi in cui Forum si trova costretto a utilizzare attori professionisti. Barbara Palombelli chiarisce che questa è una scelta rara e avviene solo in casi eccezionali. “In emergenza, può capitare che qualcuno, coinvolto in casi drammatici, non se la senta di andare in video la mattina stessa della trasmissione,” racconta la conduttrice. In questi rari casi, Forum si rivolge a agenzie di attori professionisti, ma si tratta, secondo Palombelli, di “un caso su 100”.

Un equilibrio tra intrattenimento e realtà

Forum ha da sempre cercato di mantenere un equilibrio tra l’intrattenimento televisivo e la rappresentazione di problemi sociali e legali che rispecchiano la vita quotidiana. La scelta di utilizzare lettere reali come fonte delle cause e di coinvolgere persone con esperienze simili a quelle narrate permette al programma di rimanere autentico e vicino al pubblico, anche se in alcuni casi è necessario ricorrere a interpretazioni per garantire il corretto svolgimento dello show.

Barbara Palombelli ha risposto così definitivamente alla domanda: a Forum ci sono attori? Sì, ma solo quando necessario e solo in casi eccezionali, per rispettare le storie reali e le persone che si rivolgono al programma. Un impegno che, secondo la conduttrice, è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico e offrire uno spettacolo di qualità, capace di raccontare la realtà sociale con un tocco di spettacolarità.