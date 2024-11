Gerry Scotti a La Corrida di Amadeus: non come credi

Ieri sera, gli spettatori italiani si sono ritrovati in un’insolita situazione: su due canali diversi, in prima serata, Amadeus e Gerry Scotti si sono sfidati, anche se indirettamente. Amadeus, sul Nove, era alla guida di La Corrida, una nuova edizione del programma iconico che richiama lo spirito del divertimento puro; mentre, su Canale 5, Gerry Scotti era impegnato nella finale di Io Canto Generation 2024, con una serata dedicata ai giovani talenti canori. Una sorta di “scontro tra titani” della TV italiana, che ha visto entrambi i conduttori impegnati a catturare il pubblico con il loro carisma e l’energia dei rispettivi show.

La sorpresa più curiosa, però, non è stata tanto la rivalità amichevole tra i due, quanto un’insolita apparizione durante La Corrida, che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Su X (ex Twitter), i commenti si sono moltiplicati in tempo reale, e la sorpresa ha portato a un’incredibile serie di reazioni. In tanti, infatti, hanno notato che a La Corrida era presente un ospite davvero “particolare”: una figura che sembrava proprio richiamare… Gerry Scotti! Ma come è possibile, ci si chiede, che Scotti possa trovarsi in due programmi contemporaneamente? Possibile che abbia trovato il modo di “sdoppiarsi” per comparire accanto ad Amadeus?

Il mistero, in realtà, è presto svelato: quello apparso a La Corrida era in effetti un sosia di Gerry Scotti. Ma attenzione: non si tratta di un sosia qualunque! Con un aspetto che lascia ampio spazio all’immaginazione, il personaggio si è fatto chiamare con nomi scherzosi come Gerrin o Pazz, un soprannome che già di per sé richiama la leggerezza e l’ironia che caratterizzano La Corrida. A dire il vero, la somiglianza tra il sosia e Gerry Scotti è tutto tranne che precisa, ed è proprio questa distanza dall’originale a rendere il siparietto ancora più esilarante.

Amadeus e Gerry Scotti: rivali per una sera, ma con affetto

Se per una notte Amadeus e Gerry Scotti si sono ritrovati in una “sfida” televisiva, in realtà entrambi hanno dimostrato di condividere la stessa visione di intrattenimento. Gerry Scotti, tra l’altro, in passato ha espresso grande stima per La Corrida, un programma che considera un classico della TV italiana. Pur essendo rivali in questa serata particolare, Amadeus e Scotti portano avanti una TV che punta a far sorridere e divertire, a prescindere dalle differenze di formato e stile.

Questa apparizione del sosia ha aggiunto un tocco unico alla serata, generando una sorta di meta-gioco televisivo che ha coinvolto spettatori e social in un girotondo di commenti. Gli utenti su X hanno scherzato sulla possibilità che Gerry Scotti potesse davvero essere presente in entrambi gli studi nello stesso momento, ipotizzando addirittura un “superpotere” di ubiquità.